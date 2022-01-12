أردوغان: سنخفض التضخم قريبا وسنجعل تركيا في "دوري الأبطال اقتصاديا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال مدة وجيزة.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن أرقام التضخم لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا، وإنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة في الصيف.

وأضاف "نعاني من مشكلة التضخم، وفضلا عن ذلك عانت تركيا أيضًا من مشكلة مؤلمة هي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيا من مثيلتها في البلدان الأخرى".

جاء ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 36% في ديسمبر/كانون الأول.

كما أكد أردوغان أيضا أن حكومته مصممة على جعل تركيا في "دوري الأبطال اقتصاديا".

وأوضح أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديا وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.





وأضاف أن حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم العراقيل الكثيرة التي اعترضتها خلال توليها السلطة في البلاد.

وأشار إلى أن حكومته أزالت إلى حد كبير نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تتم عبرها التدخلات الخارجية الرامية إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي.

وكان أردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية بحزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها أخيرا، وإنها عازمة أيضا على إزالة فقاعة التضخم.

وأفاد أردوغان وقتئذ بأن بلاده تجاوزت المرحلة الأصعب، مضيفا أن "الوقت حان لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا".

وقال حينئذ "عازمون على ألا نترك مواطنينا تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفاحش للأسعار".