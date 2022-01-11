بالنظر إلى تركيز التغطية الإعلامية بشكل رئيسي على تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، مرت بعض الأحداث الاقتصادية خلال عام 2021 مرور الكرام.

في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، استعرض نيكولاس جوارينوس وأليكسيا ساردي أنتاسان وأوسيان هيريرو، بعض أبرز الأحداث الاقتصادية التي وقعت العام الماضي ولم تحظ بالاهتمام.

استحواذ مويت هنسي لوي فيتون على شركة تيفاني آند كومباني

في السابع من يناير/ كانون الثاني 2021، اختتمت مجموعة "إل في إم إتش" (LVMH) الفرنسية العملاقة صفقة شراء شركة "تيفاني آند كومباني" (Tiffany & Co) الأميركية المختصة في بيع الذهب والمجوهرات والحلي التي ذاع صيتها عام 1961 بفضل ظهورها في فيلم "الإفطار عند تيفاني".

ورغم دفع شركة "إل في إم إش" مبلغ 15.8 مليار دولار، غير أن صفقة الضم المعلن عنها في 2019 ألغيت في البداية لاعتبارات سياسية. وفي صائفة 2020، طلب كاي دورسيه من برنارد أرنو، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إش" عدم المضي قدمًا في عملية الشراء بعد إعلان دونالد ترامب عن نيته فرض ضرائب على الحقائب الفاخرة ومستحضرات التجميل ابتداء من السادس من يناير/ كانون الثاني، وذلك ردا على خطة فرنسا لفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، أو ما يعرف بضريبة "غافا".

بعد تراجع إدارة ترامب عن هذا الإجراء الانتقامي، قامت مجموعة المنتجات الفاخرة الفرنسية "إل في إم إش" بشراء العلامة الأميركية الشهيرة والعريقة للمجوهرات "تيفاني" في عملية استحواذ من شأنها تعزيز مكانتها في الولايات المتحدة وتضيف إلى رصيدها المزيد من العلامات التجارية.

رفض الصفقة التي عرضتها كوش تارد على كارفور

ردا على الصفقة التي اقترحتها الشركة الكندية" كوش تارد" (Couche Tard) المالكة لسلسلة متاجر السلع الاستهلاكية بشأن الاستحواذ على شركة "كارفور" (Carrefour)، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال حضوره في إحدى البرامج التلفزيونية على قناة "بي إف إم" الفرنسية في 15 يناير/ كانون الثاني "أرفض ذلك بشكل قاطع ونهائي لأن كارفور تتولى توزيع حوالي 20% من المواد الغذائية".

كارفور رفضت الصفقة التي عرضتها لشركة الكندية كوش تارد بشأن الاستحواذ عليها (رويترز)

اندماج مجموعة بي إس إيه مع فيات كرايسلر أوتوموبيل

وافق المساهمون في مجموعة "بي إس إيه" (PSA) الفرنسية ومنافستها الإيطالية "فيات كرايسلر" (Fiat Chrysler) في 16 يناير/ كانون الثاني على اندماجهما، في عملية ستؤدي إلى قيام واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم من حيث الحجم تحت اسم "ستيلانتس" (Stellantis)، وقد صادق مساهمو المجموعتين بالإجماع على عقد الاندماج البالغة قيمته 43 مليار دولار.

طرد إيمانويل فابر من مجموعة دانون

عاشت الشركة متعددة الجنسيات على وقع أزمة حوكمة خطيرة بعد أن طالب المساهمون برحيل إيمانويل فابر وتنحيه عن رئاسة مجموعة "دانون" (Danone) الفرنسية، لكن مجلس الإدارة قرر إبقاء فابر رئيسا للمجموعة والاكتفاء بتجريده من منصب المدير العام الذي كان يشغله مع رئاسة الشركة في 14 مارس/ آذار من العام الماضي، وبداية من 15 سبتمبر/ أيلول، تولى أنطوان دي سانت أفريك الإدارة.

إعلان قناة تي إف 1 وإم 6 الاندماج

أعلنت محطتا "إم 6" (M6) المملوكة من قبل مجموعة "آر تي إل" (RTL) و"تي إف 1″ (TF1) المملوكة من قبل مجموعة "بويغ" (Bouyg) التلفزيونيتان الفرنسيتان في 17 مايو/ أيار 2021 عن مشروع اندماجهما.

ومن المتوقع أن يضاهي رأس المال السنوي لهذا العملاق الإعلامي 3.4 مليارات يورو في ظل إمكانية استحواذه على 70% من عائدات الإعلانات التلفزيونية في فرنسا.

فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات

على الصعيد العالمي، وافقت 140 دولة على فرض نسبة ضريبة لا تقل عن 15% على الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، ويساعد هذا الاتفاق الناتج عن مفاوضات طويلة انعقدت في يوليو/تموز على محاربة التهرب الضريبي للعمالقة الرقميين.

140 دولة وافقت على فرض ضريبة لا تقل عن 15% على الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (شترستوك)

تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومؤتمر الأطراف 26

في الجزء الأول من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي نشر في أوائل أغسطس/آب من العام الماضي، خلص 234 عالما من 66 بلدا إلى أن تغير المناخ له عواقب لا يمكن تصحيحها على مدى قرون وآلاف السنين، ويتوقع الخبراء أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا بمقدار 1.5 درجة اعتبارا من عام 2030، وخلال مؤتمر الأطراف 26 بشأن تغير المناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، أكدت جميع الدول على ضرورة اتخاذ تدابير تجنب العالم ارتفاعا كارثيا في درجة الحرارة.

فرنسا تعوض تأخرها في نشر تقنيات الجيل الخامس

بعد فترة من توزيع ترددات الجيل الخامس، بلغ عدد الهوائيات المخصصة في فرنسا حوالي 28 ألفا في صيف 2021.

فيسبوك يهتز بعد تصريحات فرانسيس هاوغن

بعد التصريحات والوثائق التي كشفت عنها فرانسيس هاوغن، المسؤولة السابقة بشركة فيسبوك، التي تظهر إخفاقات الشركة في العديد من المسائل أهمها إدارة خطاب الكراهية والتلاعب السياسي، تراجع مارك زوكربيرغ عن بعض المشاريع المثيرة للجدل مثل إنشاء نسخة من إنستغرام موجهة للأطفال.