سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الثلاثاء، ووصلت لـ82 دولارا للبرميل، وسط تراجع المخاوف من المتحور أوميكرون بالتزامن مع عدم كفاية الإمدادات من جانب تحالف "أوبك بلس" (+OPEC).

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بـ1.5% إلى82.07 دولار للبرميل بعد تراجعها بـ1% في الجلسة السابقة، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ1.7% إلى 79.55 دولارا، ورغم الارتفاعات الكبيرة في حالات الإصابة بكورونا، فإن التقارير تشير إلى أنها قد لا تتسبب في إعاقة التعافي الاقتصادي.

كما يُنظر إلى الإضافات التي يقرها تحالف "أوبك بلس" للإمدادات على أنها لا تواكب الارتفاع في الطلب بسبب مشكلات تتعلق بالقدرة الإنتاجية في بعض دوله.

وارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر/كانون الأول بـ70 ألف برميل في اليوم عن الشهر السابق، بينما يتيح اتفاق أوبك بلس زيادة في الإنتاج بـ253 ألف برميل يوميا، كما ساعد ضعف الدولار الأميركي في دعم أسعار النفط اليوم.