اقتصاد|تركيا

تركيا.. إيداعات الليرة تتجاوز 107 مليارات بعد اعتماد الآلية المالية الجديدة

الآلية المالية الجديدة المسماة وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف.

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حجم إيداعات الليرة التركية كان بحدود 28.2 مليار ليرة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي (شترستوك)
10/1/2022

قال محمود غورجان نائب وزير الخزانة والمالية التركي إن إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة، بلغت 107.6 مليارات ليرة بحلول 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء ذلك في كلمة له -اليوم الاثنين- خلال اجتماع اقتصادي لفرع حزب العدالة والتنمية بإسطنبول.

وأضاف غورجان أن حجم إيداعات العملة المحلية كان يبلغ 28.2 مليار ليرة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقد ارتفع إلى 107.6 مليارات بحلول 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به الآلية المالية الجديدة.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في مؤتمر صحفي بأنقرة- إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة، تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية، عبر إبقاء الأصول بالليرة.

والآلية المالية الجديدة المسماة وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

المصدر : وكالة الأناضول