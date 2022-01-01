أفادت رويترز أن التضخم في إسطنبول –أكبر مدن تركيا- سجل أعلى معدل في نحو 10 أعوام خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي وفقا لبيانات اليوم السبت.

يأتي ذلك فيما رفعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الكهرباء والطاقة في البلاد مع بداية العام الجديد، وسط تطلعات لرفع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي وطاقة الرياح بالبلاد.

كما ارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور ببعض الجسور، مما يضيف المزيد من الضغوط على اقتصاد يواجه زيادة في التضخم وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة، يقول تقرير رويترز.

وذكرت هيئة تنظيم سوق الطاقة أنه جرى رفع أسعار الكهرباء بما يصل إلى 125%، مشيرة إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية،

للمستهلكين التجاريين من أصحاب الطلب المرتفع وبنحو 50% للمنازل الأقل طلبا في 2022.

وأفادت شركة بوتاش الحكومية للطاقة أن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع 25% للاستخدام المنزلي و50% للاستخدام الصناعي

في يناير/كانون الثاني الجاري.

أسعار بيع الجملة

وقالت غرفة إسطنبول للتجارة إن أسعار التجزئة في إسطنبول قفزت 9.65% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول الماضي مسجلة زيادة سنوية بنسبة 34.18%.

وارتفعت أسعار الأدوات المنزلية في المدينة التي يقطنها نحو خُمس سكان البلاد بأكثر من 20% في حين زادت أسعار الأغذية بقرابة 15%.

وأضافت غرفة التجارة أن أسعار بيع الجملة في المدينة زادت 11.96% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري و47.1% على أساس سنوي.

ووفق رويترز قد تؤدي هذه البيانات والتعديلات على الأرجح إلى زيادة معدل التضخم السنوي في تركيا الذي تجاوز 21% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز 30% مع نهاية ديسمبر/كانون الأول، ويواصل الزيادة لأسباب أهمها أزمة العملة.

وسيعلن معهد الإحصاء التركي (تركستات) الأرقام الفعلية للتضخم بعد غد الاثنين، بوقت انخفضت فيه أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 20% في أطول سلسلة من الخسائر على مدار 7 سنوات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ماذا قال أردوغان عن الغاز الطبيعي؟

وتحدث أردوغان أمس الجمعة عن نجاح أول اختبار التدفق في حقل صقاريا للغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، وتسجيل رقم قياسي في إنتاج طاقة الرياح.

وبيّن -عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- أن حجم الغاز الطبيعي الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود ارتفع إلى 540 مليار متر مكعب.

وقال إن تركيا ضمت سفينتها الرابعة إلى أسطول التنقيب، بعد كل من سفن الفاتح، ويافوز، والقانوني، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.