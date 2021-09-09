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اقتصاد|تركيا

تركيا: السيارة المحلية تسير وفق مخططها وتدخل الأسواق عام 2022

"توغ" أول سيارة تركية مصنعة بإمكانات محلية خالصة (الأناضول)
"توغ" أول سيارة تركية مصنعة بإمكانات محلية خالصة (الأناضول)
9/9/2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن مشروع إنتاج السيارة المحلية "توغ" (TOGG) يسير وفق المخطط، وإنه من المقرر بدء الإنتاج التجاري أواخر سنة 2022.

جاء ذلك في حديثه للأناضول، على هامش سباق الصواريخ المقام في إطار مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، قرب بحيرة الملح بالعاصمة أنقرة.

وأضاف ورانك أن تركيا أعلنت سابقا اعتزامها طرح سيارتها المحلية في الأسواق، بحلول أواخر عام 2022. وأوضح أن مشروع إنتاج السيارة المحلية متواصل كما هو مخطط له، وأن الإنتاج التجاري لـ "توغ" سيبدأ أواخر العام المقبل.

ووصف المشروع بأنه نجاح كبير لتركيا التي قال إنها ستأخذ مكانها ضمن أبرز منتجي السيارات حول العالم.

وأشار إلى أن بلاده أطلقت مشروع السيارة الكهربائية المحلية في وقت مناسب جدا، تزامنا مع انتقال العلامات العالمية إلى إنتاج هذا النوع، وازدياد الاستثمارات بأوروبا في قطاع بطاريات السيارات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، انطلق مشروع السيارة المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة مجموعة "الأناضول"، و"بي إم سي" (BMC)، و"كوك" القابضة، ومجموعة "توركسيل" (Turkcell)، و"زورلو" (Zorlu) القابضة، واتحاد الغرف والبورصات التركية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/تموز 2020، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مجمعا يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة المحلية، ويقع في قضاء "غمليك" بولاية بورصة، شمال غربي البلاد.

المصدر : وكالة الأناضول

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