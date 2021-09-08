بعد الإعصار آيدا وراتفاع العائد على السندات الأميركية.. النفط يرتفع والدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الليل بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، كما صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم في ارتفاع أسعارها من بطء استئناف الإنتاج في خليج المكسيك الأميركي ومعاودة أنشطة التكرير، فارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 68.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.4% أمس الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد العمال.

وصعد خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتا أو ما يوازي 0.5% إلى 72.03 دولارا للبرميل بعدما هبط 0.7% أمس.

ولا يزال المنتجون في خليج المكسيك يحاولون استئناف العمليات بعد 9 أيام من اجتياح الإعصار آيدا للمنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وكان نحو 79% من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفا أمس الثلاثاء، وفقدت السوق حتى الآن حوالي 17.5 مليون برميل من النفط.

وتشكل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17% من إنتاج الولايات المتحدة.

صعود الدولار رافقه تراجع اليورو قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية (غيتي)

الدولار بأعلى مستوى في أسبوع

كما صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية اليوم الأربعاء، مدعوما من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية وتراجع اليورو قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة 0.05% إلى 92.580 بعدما لامس 92.590 في وقت سابق من الجلسة الذي بلغه آخر مرة في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.

ونزل اليورو 0.05% ليجري تداوله مقابل 1.1836 دولار لأول مرة منذ الثاني من سبتمبر/أيلول الحالي.

وارتفع الدولار 0.08% إلى 110.385 ينات بدعم من زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام 1.385% أمس الثلاثاء لأول مرة منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، مسجلا ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساسية تقريبا مقارنة بإغلاق الجمعة. وكان أول أمس الاثنين عطلة في الولايات المتحدة.