البث الحي
اقتصاد

بعد الإعصار آيدا وراتفاع العائد على السندات الأميركية.. النفط يرتفع والدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفعت اليوم الأربعاء 43 سنتا إلى 68.78 دولارا للبرميل (غيتي)
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفعت اليوم الأربعاء 43 سنتا إلى 68.78 دولارا للبرميل (غيتي)
8/9/2021

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الليل بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، كما صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم في ارتفاع أسعارها من بطء استئناف الإنتاج في خليج المكسيك الأميركي ومعاودة أنشطة التكرير، فارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 68.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.4% أمس الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد العمال.

وصعد خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتا أو ما يوازي 0.5% إلى 72.03 دولارا للبرميل بعدما هبط 0.7% أمس.

ولا يزال المنتجون في خليج المكسيك يحاولون استئناف العمليات بعد 9 أيام من اجتياح الإعصار آيدا للمنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وكان نحو 79% من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفا أمس الثلاثاء، وفقدت السوق حتى الآن حوالي 17.5 مليون برميل من النفط.

وتشكل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17% من إنتاج الولايات المتحدة.

صعود الدولار رافقه تراجع اليورو قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية (غيتي)

الدولار بأعلى مستوى في أسبوع

كما صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية اليوم الأربعاء، مدعوما من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية وتراجع اليورو قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة 0.05% إلى 92.580 بعدما لامس 92.590 في وقت سابق من الجلسة الذي بلغه آخر مرة في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.

ونزل اليورو 0.05% ليجري تداوله مقابل 1.1836 دولار لأول مرة منذ الثاني من سبتمبر/أيلول الحالي.

وارتفع الدولار 0.08% إلى 110.385 ينات بدعم من زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام 1.385% أمس الثلاثاء لأول مرة منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، مسجلا ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساسية تقريبا مقارنة بإغلاق الجمعة. وكان أول أمس الاثنين عطلة في الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تباين أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب

تباينت أسعار النفط مع اقتناص بعض المستثمرين للصفقات بأسعار منخفضة عقب خسائر في الأيام الأخيرة، في حين أثار خفض السعودية الكبير لأسعار البيع للعملاء في آسيا مخاوف بشأن تراجع الطلب والضغط على المعنويات.

7/9/2021

أوبك بلس تتمسك بخطة زيادة إنتاج النفط تدريجيا

اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها اليوم الأربعاء على التمسك بسياستهم الحالية لزيادات تدريجية بإنتاج النفط، في حين قال وزير النفط الكويتي إن التحالف حريص على تزويد أسواق الخام بإمدادات كافية.

1/9/2021
المزيد من اقتصاد

البروفيسور نيل فليغستاين يقدم قراءة جديدة للأزمة الاقتصادية المعاصرة ودور البنوك فيها

البروفيسور نيل فليغستاين عالم الاجتماع الأميركي والأكاديمي بجامعة كاليفورنيا بيركلي (مواقع التواصل)

السلفادور ستعتمد البتكوين عملة قانونية.. ما تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي؟

السلفادور تطمح لتحقيق الاندماج المالي والاستثماري والسياحة والابتكار والتنمية الاقتصادية بعد تقنين البتكوين (شترستوك)

الخليج.. ماذا بعد النفط؟

هبوط جماعي للعملات الرقمية وبتكوين تفقد 7 آلاف دولار

العملات الرقمية لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية (رويترز)
الأكثر قراءة

تشريعيات المغرب.. التجمع الوطني للأحرار يتصدر وتراجع كبير للعدالة والتنمية

جانب من عمليات الفرز في أحد مراكز الاقتراع بالرباط (الأناضول)

انتخابات المغرب.. "الأحرار" يتصدر النتائج الأولية و"العدالة والتنمية" ثامنا ونسبة تصويت كبيرة

اقتراع أمس في المغرب تضمن التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية (الأناضول)

الأسير العنيد محمود العارضة.. هكذا انتزع حريته من الاحتلال في المحاولة الثالثة

فتحية العارضة والدة الأسير محمود تحمل صورته (الجزيرة نت)

التنين والصياد.. أن يكتب المطارد زكريا الزبيدي ما سوف يكون وينتصر

زكريا الزبيدي محمولا على الأكتاف في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، صورة تعود إلى أواخر الانتفاضة الثانية عام 2004 (رويترز)