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هبوط جماعي للعملات الرقمية وبتكوين تفقد 7 آلاف دولار

إجمالي القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم بلغ نحو 2.09 تريليون دولار

العملات الرقمية لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية (رويترز)
العملات الرقمية لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية (رويترز)
8/9/2021

تراجعت العملات الرقمية في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، في وقت فقدت فيه العملة الأبرز "بتكوين" (Bitcoin) نحو 7 آلاف دولار من قيمتها في غضون ساعات قليلة، وسط عمليات بيع لجني أرباح.

والثلاثاء، قفزت العملات الافتراضية بأكثر من 6% بالمتوسط، في صعود لم يجد له متداولون تفسيرا، وسط زيادة في الطلب على تعدين العملات وفتح محافظ استثمارية جديدة.

لكن سرعان ما عاودت الأسعار لتسجل تراجعا اليوم، وتفقد مكاسب الثلاثاء كافة، وتضيف خسائر على القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم.

وتراجعت "بتكوين" في التعاملات الصباحية اليوم، بنسبة 13.4% أو 7002 دولار إلى 45.48 ألف دولار للوحدة الواحدة، في وقت بلغت 53 ألف دولار في منتصف جلسة الثلاثاء.

وبنسبة 14.2% أو 551 دولارا، تراجعت "إثيريوم" (Ethereum)، العملة الثانية الأكبر من حيث القيمة السوقية، إلى 3332 دولارا، بينما تراجعت عملات أخرى مثل "ريبيل" بأكثر من 20% في غضون ساعات.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم، وعددها 9296 عملة، نحو 2.09 تريليون دولار، مقارنة مع 2.39 تريليون دولار في تعاملات الثلاثاء.

ولا تملك العملات الرقمية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

المصدر : وكالة الأناضول

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