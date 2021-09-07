البث الحي
قروض وديون|اقتصاد|العالم

موديز تتوقع إصدار صكوك إسلامية عالمية بـ200 مليار دولار في 2021

موديز توقعت أن تحافظ سوق الصكوك على اتجاه نموها الطويل (غيتي)
موديز توقعت أن تحافظ سوق الصكوك على اتجاه نموها الطويل (غيتي)
7/9/2021

توقعت وكالة "موديز" (Moody’s) للتصنيفات الائتمانية انخفاض إصدارات الصكوك الإسلامية عالميا إلى ما بين 190 و200 مليار دولار خلال عام 2021، بأقل بقليل عن العام الماضي الذي سجل 205 مليارات دولار.

وقالت موديز في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض إصدارات الصكوك الإسلامية يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى تقلص احتياجات التمويل السيادي في دول الخليج.

وأفادت الوكالة بأن تحسن الظروف الاقتصادية واحتياجات التمويل العالية سيدعم نشاط الإصدار في جنوب شرقي آسيا، وستستمر ماليزيا في السيطرة على إصدارات الصكوك العالمية مع نشاط مقوم أساسا بالعملة المحلية.

وتوقعت موديز أن تحافظ سوق الصكوك على اتجاه نموها الطويل بدعم من الوافدين الجدد، ومعدل الاختراق المنخفض، والمنتجات الإسلامية الجديدة المبتكرة، مثل الصكوك الخضراء والمستدامة.

وتضررت الاقتصادات المصدرة للصكوك عالميا خلال العام الماضي جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وذلك زاد التزامات الميزانيات العامة ودفعها إلى إصدار صكوك لتوفير التمويل اللازم.

 تركيا

في غضون ذلك، توقعت وكالة موديز تضاعف انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، بمساعدة اللوائح الداعمة وشبكة التوزيع الموسعة.

وذكرت الوكالة في تقرير أن ودائع البنوك الإسلامية في تركيا -المعروفة ببنوك المشاركة- نمت بوتيرة أسرع من نمو ودائع البنوك التقليدية العام الماضي.

وأفادت بأن هذا يعكس جزئيًّا قرار الحكومة دفع بعض رواتب الدولة إلى حسابات مصرفية إسلامية.

وحسب التقرير، ساعد ذلك على زيادة معدل انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية كحصة من إجمالي الأصول المصرفية من 5.8 % في عام 2019 إلى 7.1% في نهاية 2020.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من اقتصادي

وزير النفط الكويتي: أوبك وحلفاؤها حريصون على تزويد الأسواق بإمدادات كافية

تتوقع أوبك بلس نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 5.95 ملايين برميل يوميا في 2021 (غيتي)

رويترز: أوبك بلس ستبقي على قرار زيادة إنتاج النفط على الأرجح

خام برنت نزل ما يعادل 0.2% إلى 72.54 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين (رويترز)

الذهب يصعد فوق 1800 دولار .. إليك الأسباب

أسعار الذهب تبقى مرتفعة بنحو 1.3% في الأسبوع الحالي، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من 3 أشهر (وكالات)

هل العملات الرقمية فرصة استثمارية أو فقاعة قابلة للانفجار؟

القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم صعدت إلى 2.22 تريليون دولار خلال تداولات أمس الاثنين (غيتي)
الأكثر قراءة

شركات ناشئة وصغيرة تعيد الحياة للمخلفات في فرنسا

يعطي مصمّمون فرنسيون حياة جديدة لبعض المنتجات من خلال &#34;الارتقاء في إعادة تدويرها&#34; كي يصبح &#34;المنبوذ مرغوبا&#34; (الفرنسية)

حذر تركي وتريث أميركي.. طالبان تشكل حكومة وتؤكد التمسك بالشريعة وتقدم رسائل طمأنة للعالم

حددت سيناريوهات لوجهتهم.. إسرائيل تجند ترسانتها الأمنية لمطاردة الأسرى الستة ومفتي عُمان يحتفي بهم

(الجزيرة)

قراءة في التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان

التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان لا تضم أي شخصية من خارج الحركة وجميع أعضائها من داخلها (الأناضول)