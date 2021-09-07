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تباين أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب

الخفض الكبير لأسعار النفط دليل على أن الاستهلاك في أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم لا يزال ضعيفا.

خام برنت ارتفع في العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 72.57 دولارا للبرميل بارتفاع 35 سنتا أي ما يوازي 0.5% (غيتي)
خام برنت ارتفع في العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 72.57 دولارا للبرميل بارتفاع 35 سنتا أي ما يوازي 0.5% (غيتي)
7/9/2021

تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اقتناص بعض المستثمرين للصفقات بأسعار منخفضة عقب خسائر في الأيام الأخيرة، في حين أثار خفض السعودية الكبير لأسعار البيع للعملاء في آسيا مخاوف بشأن تراجع الطلب والضغط على المعنويات.

وارتفع خام برنت في العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 72.57 دولارا للبرميل بارتفاع 35 سنتا، أي ما يوازي 0.5%، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط 39 سنتا يوم الاثنين.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر/تشرين الأول إلى 69.16 دولارا للبرميل بانخفاض 13 سنتا، أي ما يعادل 0.2% عن إغلاق يوم الجمعة، ولا يوجد سعر تسوية لأمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وأبلغت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو العملاء في آسيا يوم الأحد أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لشهر أكتوبر/تشرين الأول لجميع الخامات التي تباع لآسيا دولارا واحدا على الأقل للبرميل.

والخفض الكبير للأسعار دليل على أن الاستهلاك في أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم لا يزال ضعيفا، في حين تلقي إغلاقات في أرجاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

كما تستوعب الأسواق قرار منظمة أوبك وحلفائها في مجموعة أوبك بلس رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في كل شهر، من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : رويترز

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