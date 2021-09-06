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اقتصاد|غينيا

اضطرابات غينيا ترفع أسعار الألمنيوم لأعلى مستوى في 10 أعوام

سجلت أسعار الألمنيوم مكاسب بحوالي 40% هذا العام (غيتي)
سجلت أسعار الألمنيوم مكاسب بحوالي 40% هذا العام (غيتي)
6/9/2021

قفزت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها في 10 أعوام -الاثنين- بعد تقارير عن انقلاب في غينيا أثارت مخاوف من احتمال تعطل إمدادات البوكسيت (المادة الخام المستخدمة في تصنيع هذا المعدن).

ويقول محللون إن غينيا تنتج حوالي ربع البوكسيت في العالم رغم أنه لا توجد أي علامات حتى الآن على تعطل في الإمدادات.

وقال متحدث عسكري -الاثنين- إن غينيا أعادت فتح حدودها البرية والجوية بعد يوم من إعلان جنود من القوات الخاصة أنهم حلوا الحكومة والدستور.

وصعدت عقود الألمنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن 1.6% إلى 2771.00 دولارا للطن في أواخر جلسة التداول بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ مايو/أيار 2011 عند 2782 دولارا.

من ناحية أخرى، صعدت أسعار البوكسيت المستورد من غينيا في الصين إلى أعلى مستوى لها في حوالي 18 شهرا، وتصدره غينيا إلى كل الأسواق الكبرى، وتعد الصين واحدة من أكبر العملاء.

وسجلت أسعار الألمنيوم مكاسب بحوالي 40% هذا العام.

المصدر : الألمانية + رويترز

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