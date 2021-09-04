سوريا ترحب بطلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها

قال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري -في بيان مقتضب- إن "سوريا وافقت على طلب الجانب اللبناني للمساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية".

قالت سوريا اليوم السبت إنها ترحب بطلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها بهدف توليد الطاقة، وذلك بعد قيام وزراء لبنانيين بزيارة هي الأعلى مستوى لدمشق منذ سنوات.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد استقبل وفدا لبنانيا على الحدود اليوم السبت بقيادة زينة عكر نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

والهدف من زيارة الوفد تمهيد الطريق لخطة تدعمها الولايات المتحدة للحد من انقطاعات الكهرباء في لبنان عن طريق نقل الكهرباء عبر الشبكة السورية.

ويعاني لبنان من نقص في الطاقة أجبر الخدمات الأساسية -بما في ذلك المستشفيات- على الإغلاق أو تقليص ساعات تشغيلها. وهذه الأزمة ناجمة عن انهيار مالي أوسع أضر الاقتصاد بشدة منذ عام 2019، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري -في بيان مقتضب عقب الاجتماع- إن "سوريا وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية".

وأضاف خوري أن الجانبين اتفقا على متابعة الإجراءات الفنية والتفصيلية عبر فريق فني مشترك. وتنطوي الخطة على استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن، ثم نقلها عبر سوريا إلى لبنان.

وقال مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية لوكالة فرانس برس إن الزيارة "تندرج في إطار التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بمشروع" استخدام الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا. وأشار إلى أن من المتوقع "إعادة إحياء" اتفاقية موقعة عام 2009 تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لنقل الطاقة والغاز عبر الأردن وسوريا، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على الملف لفرانس برس، لكن العقوبات الأميركية على سوريا شكلت دائمًا عقبة أمام الاتفاق، غير أن أعضاء الكونغرس الذين زاروا بيروت الأسبوع الماضي قالوا إن واشنطن تدرس طرقا للتعامل بشكل عاجل مع هذه العقبات.

وقالت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أيضا إن هناك إرادة لتنفيذ الخطة.

وتجنب المسؤولون اللبنانيون في أغلب الأحيان التعامل مع سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011، إذ تبنت بيروت سياسة الابتعاد عن الصراعات في المنطقة حتى في الوقت الذي حاربت فيه جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية دعما لدمشق.