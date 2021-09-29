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اقتصاد|قطر

قطر للبترول توقع اتفاقية طويلة الأمد لتزويد الصين بـ3.5 ملايين طن سنويا من الغاز المسال

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد 3.5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة على مدى 15 عاما تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022.

جانب من توقيع الاتفاقية بين قطر للبترول وشركة الصين الوطنية للنفط البحري (الجزيرة)
جانب من توقيع الاتفاقية بين قطر للبترول وشركة الصين الوطنية للنفط البحري (الجزيرة)
29/9/2021

وقعت "قطر للبترول" اليوم الأربعاء اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة "سي إن أو أو سي" (CNOOC) لتجارة وتسويق الغاز والطاقة المحدودة، وهي تابعة لـ"شركة الصين الوطنية للنفط البحري" (China National Offshore Oil Corporation) التي يشار إليها بالاختصار "سي إن أو أو سي" (CNOOC).

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد 3.5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة على مدى 15 عاما تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022، بحسب بيان قطر للبترول.

وقع الاتفاقية وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريده الكعبي -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول- ووانغ دونغجين رئيس مجلس إدارة شركة "سي إن أو أو سي" في حفل أقيم عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

وقال الوزير الكعبي: "يسرنا أن نواصل تعزيز علاقاتنا القوية مع شركة ’سي إن أو أو سي‘، الذي يتجسد من خلال توقيع هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف "نحن نعتز باستمرارنا بتلبية احتياجات جمهورية الصين الشعبية المتزايدة من الطاقة النظيفة التي يوفرها الغاز الطبيعي المسال، ونشكر شركة ’سي إن أو أو سي‘ على اختيارها لنا كموردها الموثوق".

ويعود تاريخ الشراكة مع شركة الصين الوطنية للنفط البحري في مجال الغاز الطبيعي المسال إلى سبتمبر/أيلول 2009، عندما تم تسليم الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة في الصين.

وبحلول أغسطس/آب 2021، سلّمت قطر ما مجموعه 715 شحنة إلى الصين، من بينها 270 شحنة (أي ما يزيد على 24 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال) إلى "سي إن أو أو سي".

وشهر يوليو/تموز الماضي وقعت قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء جديدة مع المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز" (KOGAZ) لتوريد مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية كوريا لمدة 20 عاما.

كما وقعت الشركة في الشهر نفسه اتفاقية لبيع نحو 1.25 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة "سي بي سي" (CPC) التايوانية لمدة 15 عاما.

يشار إلى أن نشاطات قطر للبترول تغطي مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى منتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.

المصدر : الجزيرة

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