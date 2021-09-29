بموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد 3.5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة على مدى 15 عاما تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022.

وقعت "قطر للبترول" اليوم الأربعاء اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة "سي إن أو أو سي" (CNOOC) لتجارة وتسويق الغاز والطاقة المحدودة، وهي تابعة لـ"شركة الصين الوطنية للنفط البحري" (China National Offshore Oil Corporation) التي يشار إليها بالاختصار "سي إن أو أو سي" (CNOOC).

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد 3.5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة على مدى 15 عاما تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022، بحسب بيان قطر للبترول.

وقع الاتفاقية وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريده الكعبي -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول- ووانغ دونغجين رئيس مجلس إدارة شركة "سي إن أو أو سي" في حفل أقيم عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

وقال الوزير الكعبي: "يسرنا أن نواصل تعزيز علاقاتنا القوية مع شركة ’سي إن أو أو سي‘، الذي يتجسد من خلال توقيع هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف "نحن نعتز باستمرارنا بتلبية احتياجات جمهورية الصين الشعبية المتزايدة من الطاقة النظيفة التي يوفرها الغاز الطبيعي المسال، ونشكر شركة ’سي إن أو أو سي‘ على اختيارها لنا كموردها الموثوق".

قطر للبترول توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد 3,5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة الصين الوطنية للنفط البحري لمدة 15 عاماً#قطر_للبترول #قطر⁣⁣https://t.co/4TMJkv6ykt pic.twitter.com/ZyXw5gNTl6 — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) September 29, 2021

ويعود تاريخ الشراكة مع شركة الصين الوطنية للنفط البحري في مجال الغاز الطبيعي المسال إلى سبتمبر/أيلول 2009، عندما تم تسليم الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة في الصين.

وبحلول أغسطس/آب 2021، سلّمت قطر ما مجموعه 715 شحنة إلى الصين، من بينها 270 شحنة (أي ما يزيد على 24 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال) إلى "سي إن أو أو سي".

وشهر يوليو/تموز الماضي وقعت قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء جديدة مع المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز" (KOGAZ) لتوريد مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية كوريا لمدة 20 عاما.

كما وقعت الشركة في الشهر نفسه اتفاقية لبيع نحو 1.25 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة "سي بي سي" (CPC) التايوانية لمدة 15 عاما.

يشار إلى أن نشاطات قطر للبترول تغطي مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى منتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.