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نفط|اقتصاد|العالم

النفط يقفز فوق 80 دولارا للبرميل وتوقعات بزيادة الطلب

رفع "غولدمان ساكس" توقعه لخام برنت بحلول نهاية العام بمقدار 10 دولارات ليصل إلى 90 دولارا للبرميل.

أوبك وحلفاؤها يعقدون الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث تطورات سوق الطاقة العالمية (غيتي)
أوبك وحلفاؤها يعقدون الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث تطورات سوق الطاقة العالمية (غيتي)
28/9/2021

قفز سعر برميل خام برنت اليوم الثلاثاء فوق 80 دولارا في ارتفاع غير مسبوق منذ نحو 3 سنوات، عززته توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كوفيد-19، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومع تسبب إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق في العام الجاري، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط، في حين دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ 7 سنوات مما انعكس بدوره على سوق النفط.

في الوقت ذاته، تقلصت مخزونات النفط في الوقت الذي لم تنجح فيه قرارات زيادة الإنتاج في منظمة أوبك وحلفائها في الحد من ارتفاع أسعار الخام.

وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0.9% ليصل إلى 80.24 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% ليبلغ 76.07 دولارا للبرميل.

تحالف "أوبك بلس"

ويعقد تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) اجتماعا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لبحث تطورات سوق الطاقة العالمية، وسط توقعات بالاستمرار في سياسة تخفيف قيود الإنتاج.

ويواجه أعضاء تحالف أوبك بلس صعوبات في زيادة الإنتاج؛ إذ يستمر نقص الاستثمار أو تأخر أعمال الصيانة بسبب الجائحة.

ورفع "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) توقعه لخام برنت بحلول نهاية العام بمقدار 10 دولارات ليصل إلى 90 دولارا للبرميل.

وقال منتجون ومتعاملون إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول أوائل العام القادم في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد، بيد أن فائض طاقة التكرير قد يضغط على التوقعات، بحسب رويترز.

وقال غريغ هيل رئيس شركة "هيس" (Hess) إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي إلى 100 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021 أو في الربع الأول من 2022.

وبلغ الاستهلاك العالمي من النفط 99.7 مليون برميل يوميا من النفط عام 2019، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، قبل أن تلحق جائحة كوفيد-19 الضرر بالأنشطة الاقتصادية والطلب على الوقود.

المصدر : وكالات

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