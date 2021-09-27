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اقتصاد|قطر

قطر.. 19.2 مليار ريال فائض الميزان التجاري في أغسطس

إجمالي الصادرات القطرية خلال أغسطس/آب الماضي بلغ نحو 27.3 مليار ريال (غيتي)
إجمالي الصادرات القطرية خلال أغسطس/آب الماضي بلغ نحو 27.3 مليار ريال (غيتي)
27/9/2021

حقق الميزان التجاري السلعي -الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات- خلال أغسطس/آب الماضي فائضا بلغ 19.2 مليار ريال قطري (ما يعادل 5.3 مليارات دولار)، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ12.3 مليار ريال، أي ما نسبته 177.4% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وانخفض الفائض التجاري خلال الشهر الماضي بنسبة 2% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي الصادرات القطرية خلال أغسطس/آب الماضي بلغ نحو 27.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 94.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، كما ارتفعت الواردات لتصل إلى نحو 8.1 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 13.6% للفترة ذاتها.

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين الصدارة بقيمة 4.6 مليارات ريال، تليها الهند بقيمة 3.7 مليارات ريال، ثم اليابان بقيمة 3.5 مليارات ريال.

أما على صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين الصدارة بقيمة 1.4 مليار ريال، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 900 مليون ريال، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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