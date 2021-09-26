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اقتصاد|بحرين

رويترز: البحرين قد تضاعف ضريبة القيمة المضافة

منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015 تراكمت ديون كثيرة على البحرين (الجزيرة)
منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015 تراكمت ديون كثيرة على البحرين (الجزيرة)
26/9/2021

أكد مصدر برلماني ومصدر على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين لرويترز صحة تقارير نشرت في وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن المملكة تفكر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.

وقالت رويترز إن مركز الاتصال الوطني في البحرين لم يرد بعد على طلب التعليق.

وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن اقتصاد البحرين انكمش 5.4% العام الماضي، تحت وطأة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة.

ومنذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015 تراكمت ديون كثيرة على البحرين.

وعام 2018، حصلت المملكة على برنامج مساعدات مالية قيمته 10 مليارات دولار من دول حليفة في الخليج، مما ساعدها على تجنب أزمة في تدبير القروض.

وقال المصدر البرلماني إنه تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة -المطبقة منذ عام 2019- تبلغ 5%، وذلك في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأضاف المصدر أنه يتعين موافقة البرلمان على تعديل القانون، وقال إن الحكومة تحاول إيجاد سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل. وذكر أنه يجري بحث حلول أخرى لتعزيز المالية العامة للدولة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن ممثلين للحكومة والسلطة التشريعية اجتمعوا -اليوم الأحد- لمناقشة تغيير ضريبة القيمة المضافة، في إطار طرح عدد من الخيارات المالية في المملكة بينما تخرج من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف تقرير الوكالة أن الحكومة راجعت وسائل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين المستحقين حال تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة، لكن التقرير لم يذكر النسبة التي ستغير إليها الضريبة.

المصدر : رويترز

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