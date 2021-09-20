لفتت المصادر إلى أن "الحديث يدور عن منطقة صناعية ومركز تجاري ضخم في أبو ظبي، يقع على مساحة 412 كيلومترا"

أعلن بنك "لئومي" الإسرائيلي عن توقيع مذكرة تفاهم مع منطقة خليفة الصناعية "كيزاد" في أبو ظبي، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري، كما أورد الخبر موقع قناة "آي 24 نيوز" (I24NEWS) الإسرائيلية.

وأشارت مصادر في "لئومي" إلى أن "الحديث يدور عن مركز التجارة الأكبر في الإمارات، وأنه في إطار مذكرة التفاهم اتفق الجانبان على دراسة الفرص للعمل المشترك في المشاريع في مجال الموانئ والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف دفع العلاقات التجارية بين إسرائيل والإمارات".

وبحسب تلك المصادر أيضا فإن "الحديث يدور عن منطقة صناعية ومركز تجاري ضخم في أبو ظبي، يقع على مساحة 412 كيلومترا" أي ثمانية أضعاف مساحة مدينة تل أبيب، وهو "يشكل بوابة مركزية للدخول لكل الأسواق في العالم، وقادر إلى الوصول إلى 3.5 مليارات مستهلك محتمل" وفق ما نقلت "آي 24 نيوز".

وبحسب هذه القناة، فإن "الاتفاق لدى التوقيع عليه، سيتيح لعملاء البنك الإسرائيلي، التجاريين والصناعيين، المستوردين والمصدرين، تطوير نشاطات كبيرة في الخليج العربي، وبذلك الوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم، إلى جانب أنه سيتيح للشركات التي تعمل في الإمارات إقامة نشاطات تجارية في إسرائيل".