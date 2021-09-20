أعلن البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) أنه سيبدأ شراء العملة الصعبة من سوق الصرف المحلية اليوم الاثنين لامتصاص الفائض.

وقال المركزي المغربي -في بيان- إنه سينفذ مناقصات لشراء العملات، بهدف امتصاص الفائض الحالي، وبالتالي ضمان حسن سير سوق الصرف.

وسينظم البنك المركزي مناقصات شراء الفائض النقد الأجنبي بشكل دوري -حسب الضرورة- اعتمادا على تطور ظروف سوق الصرف المحلية.

وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج -وهي من الموارد الأساسية لتدفقات المغرب من العملة الصعبة- بنسبة 45.6% على مدار العام المنتهي يوليو/تموز الماضي لتصل إلى 54 مليار درهم (6 مليارات دولار).

وساعد هذا في تعويض بعض الفاقد في قطاع السياحة بسبب قيود كوفيد-19.

وكان المغرب حصل يوم 23 أغسطس/آب الماضي على مبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز احتياطي المملكة من العملة الصعبة.

وبلغت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 313 مليار درهم (34.7 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب الماضي، وهو ما يكفي لتغطية 7 أشهر من الواردات.