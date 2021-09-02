البث الحي
اقتصاد|أفغانستان

طالبان: الصين شريكنا الأهم وسنعتمد على أموالها لإنعاش الاقتصاد الأفغاني

المتحدث باسم طالبان أكد أن الحركة ستكافح بمساعدة الصين لعودة اقتصادية قوية لأفغانستان.

الصين تعد أكبر مستثمر أجنبي في أفغانستان مع توقعات بزيادة استثماراتها فيها بعد سيطرة طالبان (شترستوك)
الصين تعد أكبر مستثمر أجنبي في أفغانستان مع توقعات بزيادة استثماراتها فيها بعد سيطرة طالبان (شترستوك)
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202104:10 PM (مكة المكرمة)

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد اليوم الخميس إنه بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ستعتمد الحركة بصورة أساسية على الأموال القادمة من الصين.

وأضاف مجاهد -لصحيفة "لاريبوبليكا" (La Repubblica) الإيطالية- إن "الصين شريكنا الأكثر أهمية، وتمثل فرصة أساسية واستثنائية لنا، لأنها على استعداد للاستثمار وإعادة بناء دولتنا".

وأوضح أن طريق الحرير الجديد -وهي مبادرة لبناء البنية التحتية تريد من خلالها الصين زيادة نفوذها العالمي عبر فتح طرق تجارية- تحظى بتقدير بالغ من جانب حركة طالبان.

يشار إلى أنه نتيجة استحواذ حركة طالبان على السلطة والمغادرة الفوضوية للقوات الأجنبية من مطار كابل خلال الأسابيع الأخيرة؛ قيدت الدول الغربية بصورة كبيرة مساعداتها المالية لأفغانستان.

وأشار المتحدث باسم طالبان إلى أنه بمساعدة الصين ستكافح الحركة لعودة اقتصادية قوية للبلاد.

وقال "بلادنا غنية بمناجم النحاس، التي بفضل الصينيين يمكن أن تعود للعمل والتحديث. بالاضافة إلى ذلك تعد الصين منفذنا للأسواق في جميع أنحاء العالم".

وتحتوي جبال أفغانستان على مجموعة واسعة من الثروات الباطنية والمعادن النادرة، وما زالت كيفية استغلال حكومة طالبان لموارد البلاد غير واضحة، لكن المعادن قد تبدو جذابة بشكل خاص لدول مثل الصين.

وقال موقع "أويل برايس" (oilprice) الأميركي إن قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في أفغانستان قُدرت بنحو تريليون دولار أميركي منذ سنوات، وذلك حسب إحصاءات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقال بعض المسؤولين الأفغان إن الرقم الفعلي قد يكون 3 أضعاف ذلك، إذ تحتوي جبال أفغانستان على مجموعة واسعة من الثروات الباطنية، بما في ذلك النحاس والذهب والنفط والغاز الطبيعي واليورانيوم والبوكسيت والفحم وخام الحديد، والمعادن النادرة والليثيوم والكروم والرصاص والزنك والأحجار الكريمة، والتالك والكبريت والحجر الجيري والجبس والرخام.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

ما الذي تريده الصين من اتصالاتها مع طالبان؟!

لم تحسم الصين أمرها بعد بخصوص مستقبل العلاقة مع حركة طالبان، لكن بكين قدمت إشارات على نيتها مواصلة الاتصالات المباشرة مع الحركة التي باتت تسيطر على معظم أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي.

22/8/2021

أفغانستان.. حروب موارد وثروات

تحتل أفغانستان موقعا جغرافيا إستراتيجيا في آسيا. وتكشف العديد من التقارير الدولية تمتع البلاد بثروات معدنية وطبيعية كبيرة، لكن المفارقة هي أن هذا البلد ظل يعيش على المساعدات الدولية.

واشنطن بوست: بعد انسحابها من أفغانستان.. خصوم أميركا وحلفاؤها يعيدون النظر في دورها العالمي

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان أثار موجة واسعة من الشك في دورها القيادي للعالم، وإن الاتحاد الأوروبي بدأ نقاشا بشأن حاجته للعب دور أكبر في القضايا الأمنية.

18/8/2021
المزيد من اقتصاد

لماذا يعمق التحول العالمي للطاقات المتجددة من المشاكل الاقتصادية في أفريقيا؟

الكاتب أكد أن التحول العالمي العادل نحو الطاقات المتجددة لابد أن يراعي احتياجات أفريقيا وقدراتها الاقتصادية (رويترز)

ويسترن يونيون استأنفت خدماتها.. وزارة الخزانة الأميركية تسمح بالتحويلات الشخصية لأفغانستان 

أفغان أمام أحد البنوك لسحب النقود في 25 أغسطس/آب الماضي (الأناضول)

السعودية والعراق توقعان اتفاقية نقل لتطوير الملاحة التجارية

هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين البلدين (الصحافة السعودية)

“إن درايفر”.. منافس جديد لأوبر في شوارع مصر

شركة &#34;إن درايفر&#34; تبدأ عملها في مصر وتنافس أوبر (الجزيرة)
الأكثر قراءة

أميركا تعلن انتهاء عملياتها بأفغانستان.. طالبان تنتظر المال الصيني وتبدأ معركة السيطرة على بنجشير

4 أخطاء تحول القهوة من صديق إلى عدو للدماغ

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)

لماذا المحيط مالح والأنهار التي تصب فيه ليست كذلك؟

عندما تشكلت محيطات الأرض لأول مرة منذ حوالي 3.8 مليارات سنة كانت مياهها عذبة (شترستوك)