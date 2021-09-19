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اقتصاد|ليبيا

وزير ليبي: مليون عامل مصري سيدخلون البلاد مطلع أكتوبر

ليبيا ومصر وقعتا 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة.

ليبيا وقعت مع مصر عقودا بقيمة تفوق 4 مليارات دولار (وكالة الأنباء الأوروبية)
ليبيا وقعت مع مصر عقودا بقيمة تفوق 4 مليارات دولار (وكالة الأنباء الأوروبية)
19/9/2021

أعلن وزير العمل الليبي علي العابد -أمس السبت- أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العابد لمراسل الأناضول، عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي.

وقال العابد "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)"، دون أن يقدم تفاصيل بشأن هذه المشروعات.

وأضاف أن هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وبيّن أن هذا يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا إيجابيا عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا في 20 أبريل/نيسان الماضي.

وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة "الوحدة الوطنية" الحالية في ليبيا.

والخميس الماضي، وقعت ليبيا ومصر 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا؛ ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

المصدر : وكالة الأناضول

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