انتقل الى المحتوى
البث الحي
اقتصاد|العالم

أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر

مخزونات النفط الأميركية تراجعت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6.4 ملايين برميل

سوق الطاقة الأميركية لا تزال متأثرة بتبعات الإعصار الذي أثر على مستويات إنتاج حقول جنوبي البلاد (رويترز)
سوق الطاقة الأميركية لا تزال متأثرة بتبعات الإعصار الذي أثر على مستويات إنتاج حقول جنوبي البلاد (رويترز)
16/9/2021

استقرت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية اليوم الخميس قرب أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر بفعل تراجع المخزونات الأميركية، وتحسن الطلب العالمي على مصادر الطاقة التقليدية.

وأمس الأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة إن مخزونات النفط الأميركية تراجعت خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري بمقدار 6.4 ملايين برميل.

ولا تزال سوق الطاقة الأميركية متأثرة بتبعات الإعصار الذي أثر على مستويات إنتاج حقول جنوبي البلاد، وبالتحديد ولاية أريزونا، وسط تقديرات بخسارة الولايات المتحدة إنتاج 40 مليون برميل بسبب العاصفة.

وعند الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بنسبة 0.05% إلى 75.50 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار برنت كسرت في التعاملات المسائية أمس الأربعاء حاجز 76 دولارا للبرميل، مع إعلان إدارة معلومات الطاقة تقرير مخزونات النفط.

في الاتجاه نفسه، تحسنت أسعار النفط للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول المقبل بنسبة 0.04% إلى 72.64 دولارا للبرميل.

وتوقعت كل من منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" (OPEC) ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع تحسنًا أكبر في الطلب العالمي على الخام اعتبارا من الربع الأخير، بفعل استمرار التعافي وتوقعات بشتاء قاس في أوروبا يرتفع خلاله الطلب على مصادر الطاقة.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

تباين أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب

تباينت أسعار النفط مع اقتناص بعض المستثمرين للصفقات بأسعار منخفضة عقب خسائر في الأيام الأخيرة، في حين أثار خفض السعودية الكبير لأسعار البيع للعملاء في آسيا مخاوف بشأن تراجع الطلب والضغط على المعنويات.

7/9/2021

بعد الإعصار آيدا وراتفاع العائد على السندات الأميركية.. النفط يرتفع والدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار النفط لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الليل بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، كما صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي.

8/9/2021

المخاوف من تعطل الإمدادات الأميركية تدفع النفط إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها بـ 6 أسابيع اليوم بفعل مخاوف من أن عاصفة أخرى قد تؤثر على الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع، من جانب آخر تواجه صناعة الخام الأميركية صعوبات للعودة لمستويات الإنتاج الطبيعية.

14/9/2021
المزيد من اقتصاد

أزمة غير مسبوقة يشهدها قطاع النقل البحري بالعالم.. هل تستغني الشركات عنه؟ وما تداعيات ذلك؟

الشحن البحري بدأ يفقد سمعته كخيار موثوق ومناسب لكل الشركات (غيتي)

في حدث نادر.. الذهب والدولار يهبطان فما السبب؟

الدولار الضعيف يدعم جاذبية الذهب، إذ يقلل انخفاض العملة الأميركية من تكلفة اقتناء المعدن النفيس على حاملي العملات الأخرى (وكالات)

صراع الصين والغرب.. هل يهدد انقلاب غينيا صناعة الألمنيوم في العالم؟

عقب الانقلاب في غينيا ارتفعت أسعار الألمنيوم بالأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات (غيتي)

الدين العالمي يرتفع لمستوى قياسي.. ما دور الأسر في هذا الصعود؟

نسب الديون لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة في العديد من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة (غيتي)
الأكثر قراءة

صفقة الغواصات.. باريس غاضبة والصين متوجسة وأميركا تعتبرها شأنا يخص الأستراليين

التكنولوجيا تحل الجريمة.. الساعة الذكية أظهرت الجثة تتحرك

بابيس أناجوستوبولوس زعم أن زوجته قُتلت على أيدي لصوص خلال سطو على المنزل (مواقع التواصل)

محاميا الأسيرين محمود ومحمد عارضة يكشفان للجزيرة نت كواليس الهروب والمطاردة وسبب عدم ذهابهم مباشرة لجنين

تفاصيل مثيرة عن هروب الأسرى ورحلة المطاردة وإعادة اعتقال الأربعة وتعذيبهم في شهادة محاميين للجزيرة نت (الجزيرة)

شاهد.. لاعب دولي إنجليزي ينشر فيديوهات للسطو على منزله ويطلب من الجماهير العثور على اللصوص

الكاميرات رصدت لصوص الميداليات (مواقع التواصل)