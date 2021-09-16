استقرت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية اليوم الخميس قرب أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر بفعل تراجع المخزونات الأميركية، وتحسن الطلب العالمي على مصادر الطاقة التقليدية.

وأمس الأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة إن مخزونات النفط الأميركية تراجعت خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري بمقدار 6.4 ملايين برميل.

ولا تزال سوق الطاقة الأميركية متأثرة بتبعات الإعصار الذي أثر على مستويات إنتاج حقول جنوبي البلاد، وبالتحديد ولاية أريزونا، وسط تقديرات بخسارة الولايات المتحدة إنتاج 40 مليون برميل بسبب العاصفة.

وعند الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بنسبة 0.05% إلى 75.50 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار برنت كسرت في التعاملات المسائية أمس الأربعاء حاجز 76 دولارا للبرميل، مع إعلان إدارة معلومات الطاقة تقرير مخزونات النفط.

في الاتجاه نفسه، تحسنت أسعار النفط للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول المقبل بنسبة 0.04% إلى 72.64 دولارا للبرميل.

وتوقعت كل من منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" (OPEC) ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع تحسنًا أكبر في الطلب العالمي على الخام اعتبارا من الربع الأخير، بفعل استمرار التعافي وتوقعات بشتاء قاس في أوروبا يرتفع خلاله الطلب على مصادر الطاقة.