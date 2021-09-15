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اقتصاد|العالم

296 تريليون دولار.. ارتفاع الدين العالمي لمستوى قياسي

نسب الديون لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة في العديد من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة (غيتي)
نسب الديون لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة في العديد من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة (غيتي)
15/9/2021

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي ارتفاع حجم الديون العالمية بمقدار 4.8 تريليونات دولار على أساس فصلي خلال الربع الثاني من 2021 ليبلغ 296 تريليونا، ويسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأفاد معهد التمويل بأن إجمالي الديون العالمية ارتفع بمقدار 25.1 تريليون دولار على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بالفترة المماثلة من 2020.

وكان الارتفاع أكثر حدة في الأسواق الناشئة، حيث ارتفع إجمالي الدين إلى 91.5 تريليون دولار بالربع الثاني من 2021، مقابل 77.8 تريليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

في حين ارتفعت ديون الدول المتقدمة في الربع الثاني إلى 205 تريليونات دولار، بما يعادل 418% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت ديون الدول المتقدمة قد سجلت 193.1 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني لعام 2020.

وأفاد التقرير أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي انخفضت للمرة الأولى منذ ظهور الوباء إلى 353% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنسبة 362% في الربع الأول من العام نفسه.

ومع ذلك، فإن نسب الديون لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة في العديد من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، وفقا للتقرير.

وأورد التقرير أن الأسر أسهمت بشكل أكبر في زيادة مستويات الدين العالمي في النصف الأول من عام 2021، مما أدى إلى زيادة أسعار المساكن جزئيا.

وتعد مستويات الديون العالمية الحالية أكثر بمقدار 36 تريليون دولار عن مستويات ما قبل الجائحة.

المصدر : وكالة الأناضول

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