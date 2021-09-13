صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوع محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأميركية نتيجة الأضرار الناجمة عن الإعصار آيدا وتوقعات بزيادة الطلب.

وارتفع خام برنت 0.7% إلى 73.40 دولارا للبرميل، في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.7% أيضا إلى 70.21 دولارا.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الخامان أعلى سعر لهما منذ الثالث من سبتمبر/أيلول الحالي.

وما زال أكثر من ثلثي إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، أو 1.2 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ منتصف أغسطس/آب بسبب الإعصار.

ويضاف إلى ذلك توقف إنتاج ما يزيد على 1.72 مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي.

وتظل أكثر من 70 منصة، بين 288 جرى إخلاؤها قبل العاصفة التي ضربت المنطقة في أغسطس/آب الماضي، غير مشغولة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.

وسجل الخامان (برنت وغرب تكساس) مكاسب صغيرة خلال الأسبوع الماضي، لكن برنت ارتفع أكثر من 41% هذا العام بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض التعافي في الطلب من الجائحة.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على مراجعات لتوقعات الطلب على النفط لعام 2022 من أوبك ووكالة الطاقة الدولية.