قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد التركي للمركبات الكهربائية والهجينة بركان بايرام إن السيارة المحلية "توغ" (TOGG) زادت اهتمام الأتراك بالمركبات الكهربائية.

وفي 2018 بدأ الانطلاق بتأسيس مجموعة مشروع السيارة التركية "توغ" المكونة من 5 شركات تركية، هي مجموعة الأناضول، و"بي إم سي" (BMC)، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة كوك، وتملك الشركات نسبا متساوية في الاستثمار والشراكة، إلى جانب "توب" (TOBB) التي دخلت بنسبة رمزية 5%.

السيارات الكهربائية

في تصريحات لوكالة الأناضول تحدث بايرام عن سوق السيارات الكهربائية في تركيا، وعن الفعاليات التي تمت في إطار أسبوع قيادة السيارات الكهربائية والهجينة الذي نظمه الاتحاد في نسخته الثانية بتركيا.

وعقدت الفعالية في الفترة من 11-12 سبتمبر/أيلول الجاري في إسطنبول، تعرف خلالها الزوار على مزايا المركبة وتنافسيتها.

وقال بايرام "نظمنا فعالية سابقة ركزت على رفع الوعي بالسيارات الكهربائية والهجينة، وكان شعارنا "لا تكتفِ بالسمع، جرب بنفسك".

وتابع "تركيا تعرفت على السيارة الكهربائية لأول مرة في 2011، ثم زاد الاهتمام بها ولكن يظل مستوى المبيعات منخفضا مقارنة بأوروبا".

واستطرد "جميع العلامات التجارية في السيارات تتنافس في تصنيع المركبات الكهربائية، وتركيا أيضا ستكون جزءا من هذا السباق بمشروع سيارتها المحلية الكهربائية "توغ"، وأولى نتائج ذلك ستظهر خلال عام أو اثنين".

وحول تأثير "توغ" على قطاع المركبات الكهربائية في تركيا، أكد أن "إعلان تركيا بأن سيارتها المحلية "توغ" ستكون سيارة كهربائية أدى إلى رفع الوعي بقطاع السيارات الكهربائية وزاد الاهتمام بها".

وقال "ما إن تم الإعلان عن السيارة "توغ" وتم وضع حجر الأساس للمصنع وقام الرئيس رجب طيب أردوغان بتجربة النموذج الأولي للسيارة حتى بدأ الجميع في كل أنحاء تركيا يتحدثون عن هذا المفهوم الجديد".

وطورت تركيا البنية التحتية الخاصة في قطاع السيارات الكهربائية إلى مستوى يجعل محطات الشحن قادرة على تلبية كل الاحتياجات بالقطاع.

صعود المبيعات

حتى 2011 كانت هناك 15 وحدة شحن في 4 ولايات تركية، أما الآن فقد تم إنشاء وحدات شحن في كل الولايات التركية، وعددها 4500 مقبس شحن، وفق بركان بايرام.

وبشأن مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا، قال بايرام إن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة ملحوظة في المبيعات مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن عدد الموديلات المتاحة للبيع هذا العام ازداد عن العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تزيد التنوع والتنافس في السوق، وبالتالي تتسع مساحة الاختيار أمام المستهلك، وهو ما ينعكس على المبيعات بسرعة كبيرة.

وأكد أن المبيعات كانت جيدة جدا على مدار النصف الأول من العام الجاري، وتوقع استمرار زيادة المبيعات وصولا إلى 2500 مركبة طوال 2021، وقال إنه "رقم ضئيل، لكنه آخذ بالارتفاع".