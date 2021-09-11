تقدم البنوك الأفغانية خدمات محدودة منذ إعادة فتحها في النصف الثاني من أغسطس/آب الماضي

قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي الأفغاني أمر البنوك بقصر صرف الحوالات على العملة المحلية فحسب، في أحدث خطوة للحفاظ على الدولار الأميركي الشحيح.

وكانت حوالات العملة الصعبة مصدرا مهما للتمويل الخارجي في أفغانستان على مدى أعوام، لكن الدولار بات شحيحا في أعقاب سيطرة طالبان على البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك المركزي.

وتحت قيادة الحاج محمد إدريس، القائم بأعمال محافظ "المركزي"- تحرك البنك لفرض قيود على خروج الدولار من البلاد، وسط توقف المساعدات الخارجية وإقبال بعض الأفغان على إخراج مدخراتهم من البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي المزيد من القيود إلى تسريع انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، الأمر الذي سيرفع التضخم في بلد يعيش أكثر من ثلث سكانه على أقل من دولارين يوميا.

وكان يجري تداول الدولار مقابل نحو 80 أفغانيا (العملة الأفغانية) قبيل سيطرة طالبان على العاصمة كابل في 15 أغسطس/آب الماضي.

وتقدم البنوك الأفغانية خدمات محدودة منذ إعادة فتحها في النصف الثاني من أغسطس/آب الماضي، ويشمل ذلك فرض حد أقصى على السحب أسبوعيا مقداره 200 دولار، وتوفير القليل من خدمات التحويل المالي.