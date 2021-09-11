انتقل الى المحتوى
البث الحي
اقتصاد|أفغانستان

مصادر: البنك المركزي الأفغاني يقرر قصر صرف الحوالات على العملة المحلية

تقدم البنوك الأفغانية خدمات محدودة منذ إعادة فتحها في النصف الثاني من أغسطس/آب الماضي

حسب رويترز يتوقع أن تؤدي المزيد من القيود لتسريع انخفاض قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار (الفرنسية)
حسب رويترز يتوقع أن تؤدي المزيد من القيود لتسريع انخفاض قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار (الفرنسية)
11/9/2021

قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي الأفغاني أمر البنوك بقصر صرف الحوالات على العملة المحلية فحسب، في أحدث خطوة للحفاظ على الدولار الأميركي الشحيح.

وكانت حوالات العملة الصعبة مصدرا مهما للتمويل الخارجي في أفغانستان على مدى أعوام، لكن الدولار بات شحيحا في أعقاب سيطرة طالبان على البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك المركزي.

وتحت قيادة الحاج محمد إدريس، القائم بأعمال محافظ "المركزي"- تحرك البنك لفرض قيود على خروج الدولار من البلاد، وسط توقف المساعدات الخارجية وإقبال بعض الأفغان على إخراج مدخراتهم من البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي المزيد من القيود إلى تسريع انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، الأمر الذي سيرفع التضخم في بلد يعيش أكثر من ثلث سكانه على أقل من دولارين يوميا.

وكان يجري تداول الدولار مقابل نحو 80 أفغانيا (العملة الأفغانية) قبيل سيطرة طالبان على العاصمة كابل في 15 أغسطس/آب الماضي.

وتقدم البنوك الأفغانية خدمات محدودة منذ إعادة فتحها في النصف الثاني من أغسطس/آب الماضي، ويشمل ذلك فرض حد أقصى على السحب أسبوعيا مقداره 200 دولار، وتوفير القليل من خدمات التحويل المالي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

حذر من كارثة اقتصادية.. مسؤول أفغاني يحث بايدن وصندوق النقد على الإفراج عن أموال مجمدة

حث أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي على اتخاذ خطوات لإتاحة مجال محدود أمام الحكومة التي تقودها حركة طالبان للاستفادة من احتياطيات البلاد.

1/9/2021

طالبان: الصين شريكنا الأهم وسنعتمد على أموالها لإنعاش الاقتصاد الأفغاني

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الصين فرصة أساسية واستثنائية لأنها على استعداد للاستثمار وإعادة بناء أفغانستان، في وقت تتوجه فيه أنظار الدول الكبرى للاستثمار في البلد الغني بالثروات.

2/9/2021
المزيد من اقتصاد

توقفت منذ اجتياح تنظيم الدولة للموصل.. الحكومة تسمح لشركات الصرافة بالعودة إلى العمل

مواطن عراقي يقوم بسحب أموال من إحدى شركات صرافة (الجزيرة نت)

الاقتصاد التركي يحقق أرقاما قياسية.. هل هي بداية التعافي؟

صادرات تركيا نحو الخارج تجاوزت 121 مليار دولار خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي (شترستوك)

بعد اعتقال 4.. كم يكلف إسرائيل البحث عن الأسرى الفلسطينيين الهاربين؟

سجن شطة الملاصق لسجن جلبوع (مصلحة السجون الإسرائيلية)

لبنان.. الليرة ترتفع أمام الدولار عقب اعلان الحكومة الجديدة

بعد ظهر اليوم سجل الدولار الواحد 15 ألفا و600 ليرة لبنانية للبيع و15 ألفا و700 ليرة للشراء (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

بعضها أصغر من ثقب الإبرة.. هل تقنيا يمكن إدخال شرائح إلكترونية في تطعيمات فيروس كورونا؟

هناك مشكلة هندسية قد تعيق زرع الشريحة بحقنة اللقاح لأن دائرة الترانزستورات مربعة أما الإبرة فهي دائرية ولا يتجاوز قطرها الداخلي 0.6 ملليمتر (رويترز)

والداه نفيا تورطه في تلك الحادثة.. من هو محمد عطا المصري المتهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول؟

أحداث 11 سبتمبر/أيلول (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. خسارة مذلة لهوليفيلد في مواجهة علق عليها دونالد ترامب

الحكم أوقف المواجهة بعد دقيقة و49 ثانية فقط (وكالة الأناضول)

يقتلون معنويا بلا رحمة.. لماذا يجب رفض التعايش مع الشخصيات السامة؟

الشخصية السامة تستخدم دائما عبارات غير لائقة وتعبيرات عدائية دون اكتراث (مواقع التواصل الاجتماعي)