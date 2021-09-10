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نقود وعملات|اقتصاد|لبنان

الليرة اللبنانية.. ارتفاع ملحوظ أمام الدولار عقب إعلان الحكومة الجديدة

بعد ظهر اليوم سجل الدولار الواحد 15 ألفا و600 ليرة لبنانية للبيع و15 ألفا و700 ليرة للشراء (غيتي إيميجز)
بعد ظهر اليوم سجل الدولار الواحد 15 ألفا و600 ليرة لبنانية للبيع و15 ألفا و700 ليرة للشراء (غيتي إيميجز)
10/9/2021

ارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي بشكل ملحوظ تجاوزت نسبته 13% في السوق السوداء اليوم الجمعة عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد ظهر اليوم، سجل الدولار الواحد 15 ألفا و600 ليرة للبيع و15 ألفا و700 ليرة للشراء، بعدما تراوح صباحا بين 18 ألفا للبيع و18 ألفا و100 ليرة للشراء.

وكانت الليرة اللبنانية سجلت مكاسب بنسبة 5% أمس الخميس بدعم التفاؤل بنجاح رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، وهو ما تحقق فعلا اليوم.

وفي يوليو/تموز الماضي سجل الدولار رقما قياسيا، حيث تجاوز حاجز 23 ألف ليرة إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وعقب ذلك، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية مرسوم تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا، وذلك في تصريح من قصر بعبدا.

ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه أدت إلى انهيار مالي وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، مما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

المصدر : وكالة الأناضول

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