قال ألكسندر نوفاك -نائب رئيس الوزراء الروسي وكبير المفاوضين- إن أوبك بلس حققت هدفا يتمثل في إزالة فائض النفط من السوق العالمية.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها وفي مقدمتهم روسيا -بما يعرف بمجموعة "أوبك بلس" (+OPEC)- اليوم الأربعاء على التمسك بسياستهم الحالية لزيادات تدريجية في إنتاج النفط، على الرغم من تعديل صعودي لتوقعاتهم للطلب للعام 2022 واستمرار الضغوط الأميركية لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة "أوبك" -في بیان لھا– إن "وزراء نفط دول التحالف اتفقوا في ختام اجتماعهم الوزاري الـ20 على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني المقبل".

ورحب البيان بالتزام دول تحالف "أوبك بلس" بالاتفاقات والتفاهمات المبرمة بخصوص عمليات الإنتاج النفطي.

وأفاد البيان أن وزراء تحالف "أوبك بلس" قرروا عقد اجتماعهم الوزاري القادم في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إمدادات كافية

يأتي ذلك بوقت نقلت فيه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي محمد الفارس قوله -اليوم الأربعاء- إن أوبك وحلفاءها حريصون على تزويد أسواق الخام بإمدادات كافية.

وأضاف الفارس أن المجموعة نجحت في دعم صناعة النفط العالمية خلال أزمة كوفيد-19 وإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد العالمي.

وتراجعت أسعار النفط بعد أن قال مصدر -في وقت سابق اليوم- إن أوبك بلس وافقت على الالتزام بخطتها الحالية لزيادات تدريجية في إنتاج النفط.

ونزل خام برنت 56 سنتا إلى 71.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا إلى 67.91 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة اليوم إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى تقليص الطلب في الولايات المتحدة بالأسابيع المقبلة، إلى جانب الانخفاضات الموسمية المعتادة بعد انحسار موسم القيادة الصيفي.

إزالة فائض النفط

من جهته قال ألكسندر نوفاك -نائب رئيس الوزراء الروسي وكبير المفاوضين- إن أوبك بلس حققت هدفا يتمثل في إزالة فائض النفط من السوق العالمية، ومن المهم الآن الحفاظ على توازن السوق.

وأضاف -في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء- أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بين 5.8 و6 ملايين برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه يتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل في سوق النفط العام 2022 المقبل.

وتتوقع أوبك بلس نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 5.95 ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوط قياسي بحوالي 9 ملايين برميل يوميا في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.