يعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

يسعى العراق إلى توفير التمويل اللازم لإنجاز التزاماته الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي، بهدف الحد من أزمة نقص الطاقة في البلاد، وفق صحيفة محلية.

وقالت صحيفة الصباح العراقية المملوكة للدولة، اليوم الأحد، إن العراق سيتجه للتباحث مع البنك الدولي لتمويل التزاماته المتعلقة بإنجاز خط الربط الكهربائي العراقي-الخليجي، ومن المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه صيف عام 2022، من دون الإشارة إلى تاريخ محدد أو حجم التمويل.

ولم تورد الصحيفة أي تفاصيل بشأن قيمة التمويل المطلوب، أو موعد مفاوضات الطرفين للحصول على السيولة اللازمة.

كما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي قوله إن العراق أنجز 86% من التزاماته الخاصة بالمشروع.

وكان العراق أبرم في سبتمبر/أيلول 2019 اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خط لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر؛ 80 كيلومترا منه داخل العراق، و220 كيلومترا داخل الكويت.

ووفق المسؤولين العراقيين، فإن الخط سيزود البلد بكمية 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عند إنجاز المرحلة الأولى منه صيف العام المقبل.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

وتنتج البلاد بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، في حين يتجاوز الاحتياج الفعلي 30 ألفا، وفق مسؤولين في القطاع.