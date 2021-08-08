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اقتصاد|السعودية

السعودية.. أرامكو: محطة المنتجات البترولية بالقصيم تعاود نشاطها

منشأة تابعة لشركة أرامكو (رويترز)
منشأة تابعة لشركة أرامكو (رويترز)
7/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202102:48 AM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة الأنباء السعودية أمس السبت عن مسؤولين في شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" (Aramco) قولهم إن محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة القصيم وسط المملكة استأنفت العمل، ولم يحدث أي نقص في الإمدادات البترولية بالمحطة.

وقالت شركة أرامكو إن محطة القصيم تعمل الآن على استعادة المعدلات الطبيعية للتشغيل.

وكانت عملاق النفط السعودي قد أعلنت في وقت سابق أمس السبت أنها تعمل على إصلاح عطل فني بالمحطة أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتا.

وأضافت الشركة أنه لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، وذلك قبل الإعلان عن استئناف المحطة نشاطها العادي.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء السعودية (واس)

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