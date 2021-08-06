عيسى رشماوي: رغم أن العمل خلال الأزمات السياسية كان ضعيفا فإنه كان مستمرا لكن كورونا بدد كل آمال القطاع السياحي

بيت لحم- كان يوم 5 مارس/آذار 2020 مفصليا في تاريخ السياحة في بيت لحم (جنوب الضفة الغربية المحتلة) التي كانت أول مدينة عربية تغلق بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد استقبال فلسطين عام 2019 قرابة 3.5 ملايين سائح، أغلبيتهم زاروا المدينة، وكانوا يشغلون قطاعات سياحية يعمل فيها آلاف من الفلسطينيين الذين باتوا اليوم عاطلين عن العمل.

أشعل عيسى رشماوي -وهو صاحب محل "إيفرست" للتحف الشرقية في بيت جالا (غرب بيت لحم)- إنارة قاعة الاستقبال بعد عام ونصف العام على هجرانها لعدم وجود السياح.

ويقول رشماوي للجزيرة نت إنه يعمل في هذا المجال منذ 10 سنوات، ومحله مغلق منذ بداية الجائحة، وأكثر من 20 موظفا كانوا يعملون لديه أضحوا في بيوتهم، إضافة إلى أن الأوضاع الاقتصادية لأصحاب المحالات والفنادق أصبحت سيئة، لدرجة أنهم بدؤوا ببيع محلاتهم وفنادقهم لعدم قدرتهم على تشغيلها.

مطعم وفندق "إيفرست" الفارغ إثر توقف الوفود السياحية عن الدخول لفلسطين بسبب جائحة كورونا (الجزيرة)

صفر سياح

ووصف رشماوي العمل قبل الجائحة بأنه حلم، وذلك بوجود ملايين السياح الداخلين إلى بيت لحم، واليوم عددهم صفر، في ظل عدم اهتمام أي جهة رسمية بواقعهم الذي وصلوا إليه.

وكان القطاع السياحي يشغل موظفين بشكل مباشر، وهؤلاء يعيلون أسرهم التي كانت تشغل السوق المحلي، عدا عن الحاجة إلى محلات ومشاغل تزود محال التحف بالبضاعة التي لا تباع إلا للسائح الأجنبي كونها تعتمد على البعد الديني ولا رواج لها في السوق المحلي.

قابلنا الرجل الستيني خضر غطاس اليتيم الذي زار محل "رشماي"، وكان يزوده بالتحف الشرقية المصنوعة من خشب الزيتون.

يقول اليتيم للجزيرة نت إنه صاحب مشغل خشب زيتون منذ 20 عاما، ورغم الأحداث السياسية المتلاحقة في فلسطين لم يتم التوقف عن العمل أبدا ولفترات طويلة إلا خلال جائحة كورونا.

والمشكلة أيضا -وفق اليتيم- في سنه الكبير الذي لا يسمح له بالعمل في قطاعات أخرى متوفرة كقطاع البناء مثلا، أو قطاعات أخرى تعتمد على الشباب، وأضحى اليوم بلا عمل ولا دخل له ولأسرته.

محل "إيفرست" للتحف الشرقية مغلق بشكل كامل نتيجة توقف السياحة في بيت لحم (الجزيرة)

غزو إسرائيلي

قابلنا الدليل السياحي الفلسطيني سعيد العصا الذي يتحدث اللغة الروسية، وقال للجزيرة نت إنه واحد من قرابة 400 دليل فلسطيني توقفوا عن عملهم بشكل كامل، لأن تعاملهم المباشر هو مع السياحة الوافدة من الخارج.

واعتبر العصا أن حقوق الدليل السياحي الفلسطيني كانت مهضومة أصلا من خلال ما وصفه بغزو الدليل السياحي الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، عدا عن أن جائحة كورونا دفعت الكثير من الأدلاء للعمل في قطاعات أخرى بعيدة جدا، وبرواتب أقل بكثير، لكن هدفهم هو الحصول على قوت يومهم.

وعلى القرب من المنطقة لاحظنا طاولات مطعم وفندق "إيفرست" الفارغة، دخلنا إلى المطعم وقابلنا صاحبه مكرم العرجا الذي قال للجزيرة نت إن منشأته بدأت العمل عام 1942، ولم تغلق حتى خلال الحروب والانتفاضات في فلسطين، وعلى الرغم أن العمل خلال الأزمات السياسية كان ضعيفا ولكنه كان مستمرا، على عكس جائحة كورونا التي بددت كل الآمال بالعمل في القطاع السياحي.

قطاعات كثيرة تأثرت بسبب توقف السياحة، منها الفنادق ومحال التحف الشرقية ومشاغل خشب الزيتون إضافة إلى أن آلافا من العاملين فيها بلا عمل اليوم (الجزيرة)

ويقول العرجا إنه لا يوجد اليوم بصيص أمل لإعادة تحريك عجلة القطاع السياحي، ولا يوجد أي بديل للسياحة في بيت لحم التي تعتبر قلب العالم السياحي، كمهد للسيد المسيح عليه السلام، خاصة مع عدم وجود أي مخطط أو اهتمام لإعادة تأهيل هذا القطاع الذي تضرر 90% من العاملين فيه، حسب تقديره.

خسائر كبيرة

بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار الفلسطينية جريس قمصية للجزيرة نت إن فلسطين كانت تعتمد على السياحة الوافدة من الخارج والسياحة المحلية اللتين توقفتا مع إعلان حالة الطوارئ في مارس/آذار 2020، وأصبحت صفرا، بعد أن زار فلسطين 3.5 ملايين سائح عام 2019، معظمهم قدموا إلى بيت لحم.

ويؤكد قمصية أن بيت لحم كانت الأكثر تضررا، لأنها تعتمد بشكل كامل على السياحة الوافدة، خاصة أنها تمتلك المقومات لذلك، من مؤسسات سياحية متكاملة، بوجود 70 فندقا، و100 متجر لبيع التحف الشرقية، و400 مشغل لخشب الزيتون، ومئات من الأدلاء السياحيين، عدا عن المؤسسات المساندة، مثل المطاعم والشركات السياحية الأخرى التي تقدم الخدمات للقطاع السياحي، وآلاف من العاملين في هذه المؤسسات الذين أصبحوا في ليلة وضحاها بلا عمل.

كثير من محلات التحف الشرقية مغلقة بشكل كامل نتيجة توقف السياحة في بيت لحم (الجزيرة)

واعتمدت دراسة حول واقع السياحة في فلسطين عام 2020 على الحجوزات الفندقية التي كانت قائمة قبل إعلان الإغلاق، وتبين أن الخسائر الاقتصادية وصلت في فلسطين إلى 1.5 مليار دولار.

ويرى قمصية أن هذه الخسائر تضاعفت مع استمرار الإغلاقات على الرغم من أن فلسطين أصبحت جاهزة لاستقبال السياح من خلال منصة "جاهزين" التي استحدثتها الوزارة لاستقبال السياح في ظل جائحة كورونا بتطبيق شروط السلامة العامة والوقاية للسياح والعاملين في القطاع السياحي.

مطعم وفندق "إيفرست" الفارغ بفعل توقف الوفود السياحية عن الدخول لفلسطين بسبب جائحة كورونا (الجزيرة)

لكن- وفقا لقمصية- فإن كل محاولات إنعاش القطاع السياحي باءت بالفشل بسبب الإغلاقات المستمرة حول العالم وزيادة أعداد الإصابات، خاصة في الداخل الفلسطيني خلال الأيام الأخيرة.

وأشار إلى وجود حجوزات فندقية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، آملا ألا تلغى هذه الحجوزات وألا تسجل إصابات، وأن تتمكن فلسطين من إنعاش القطاع السياحي الذي أنهك خلال عام ونصف العام من جائحة كورونا.