الشغف والاهتمام ضروريان لبدء مشروعك التجاري عندما تكون مراهقا، لكنهما يجب أن يكونا متصلين بالقناعة وامتلاك معرفة بالنشاط الذي تنوي تطويره.

إذا كنت مراهقا تحلم بأن تبدأ مشروعك الخاص، فهناك بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدك. يرى الكاتب خوان بيدرو فيرنانديز، في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" الإسبانية، أن الشغف والاهتمام ضروريان لبدء مشروعك التجاري عندما تكون مراهقا، لكنهما يجب أن يكونا متصلين بالقناعة وامتلاك معرفة بالنشاط الذي تنوي تطويره. وعندما تكون شابا، لا يكون لديك في الغالب المال اللازم للقيام باستثمارات كبيرة، ولكن مع الأفكار الآتي ذكرها يمكنك دخول عالم الأعمال من دون الحاجة إلى نفقات أولية كبيرة.

لذا، عليك أن تركز على المجال أو المهارات التي تجيدها أكثر، فإذا كنت جيدا في الكتابة، على سبيل المثال، يمكنك البدء في عالم الكتابة والتحرير والتدوين، أما إذا كنت متمكنا من برامج معالجة الصور ومقاطع الفيديو، فتستطيع جني أرباح كثيرة نظرا لأن هذا النشاط مطلوب بشدة في عالم الاتصالات، وحتى مع وجود معدات تصوير جيدة، يمكنك الترويج لصورك والوصول إلى مجموعة واسعة جدا من الأشخاص.

إلى جانب ذلك، يشمل عالم الحوسبة عددا كبيرا من الفرص، من تطوير البرمجيات إلى إنشاء روبوتات المحادثة، وهي أداة مفيدة جدا للعديد من الشركات التي يمكنها الاستجابة لعملائها من دون الحاجة إلى قوة عاملة كبيرة.

ويرى كثير من الشباب فرصة عمل مهمة في مجال إنشاء المحتوى وألعاب الفيديو. ولتجربتها، عليك أن تدرك أنها وظيفة مثل أي وظيفة أخرى، أي أنه عليك تخصيص كثير من الوقت لها. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن التواصل والابتكار ضروريان لزيادة عدد المتابعين، وهو ما سيجعلك تكسب المزيد من المال.

فيما يلي، بعض الأفكار التجارية البسيطة نسبيا التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير:

خدمات الكتابة والتحرير

باستخدام جهاز كمبيوتر وبعض المعرفة وأسلوب كتابة معين، يمكنك إنشاء محتوى لعرضه على شركات مختلفة، وبالتأكيد هناك موضوع تتقنه أكثر من غيره، لذلك عليك التركيز عليه.

يمكنك إنشاء محتوى لعرضه على شركات مختلفة إذا كان لديك أسلوب خاص في الكتابة والتدوين (بيكسابي)

الشات بوت

"الشات بوت" عبارة عن تطبيقات كمبيوتر تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسمح بمحاكاة المحادثة مع شخص ما، وتقديم إجابات آلية على شكوكهم أو أسئلتهم الأكثر شيوعا، ويمكن أن يمنحك التسويق باستخدام هذا النوع من التكنولوجيا مزايا، كما أن إنشاءها ليس معقدا كما قد تعتقد في البداية.

كتابة التدوينات أو التدوين المرئي

إذا كنت تتقن أي مهارة أو كنت خبيرا في مجال المعرفة، من التعليم إلى الطبخ، يمكنك تعليم الآخرين ما تعرفه من خلال مدونة أو مدونة مرئية، ولا يحتاج الأمر إلى استثمار، لكن عليك أن تأخذ الأمر على محمل الجد، كما لو كانت وظيفتك المعتادة.

مصمم غرافيك وإنتاج فيديو

في عالم الاتصالات بشكل عام، والصحافة والتسويق، على وجه الخصوص، تعد معرفة كيفية تصميم الرسومات وتحرير وإنتاج مقاطع الفيديو إحدى المهارات المطلوبة بشدة.

مصور فوتوغرافي

باستخدام معدات التصوير الفوتوغرافي الجيدة، يمكنك تحويل التصوير الفوتوغرافي من مجرد هواية إلى مهنة، في هذه الحالة، أنت بحاجة إلى موقع ويب يمكنك عبره نشر عملك للتعريف بنفسك، ويمكنك إيجاد المزيد من العملاء المحتملين من خلال الاستثمار في الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنك تحويل التصوير الفوتوغرافي من مجرد هواية إلى مهنة (بيكسلز)

إدارة المجتمعات الرقمية

لا يتطلب هذا النشاط أيضا استثمارا، ولا يحتاج سوى جهاز كمبيوتر واتصال جيد بالإنترنت، إذا لم تكن لديك المعرفة المطلوبة، يمكنك الحصول عليها من البرامج التعليمية عبر الإنترنت، وإذا خصصت وقتا لذلك، ستحصل على نتائج مهمة وستكون قادرا على الوصول إلى المزيد من الأشخاص.

مطور برامج

يمكن استخدام هذه الوظيفة مدفوعة الأجر جيدا لكسب المال في مشاريع محددة لشركات مختلفة.

إدارة مركز ألعاب الفيديو

يمكنك فتح مركز يمارس فيه الأشخاص ألعاب الفيديو ويتفاعلون مع أشخاص آخرين بنفس الدوافع، ويمكنك الحصول على المال مقابل اللعب ويمكنك أيضا جني المال من خدمة التأجير.