البث الحي
اقتصاد|لبنان

مطاحن لبنان تحذر من توقف الإنتاج بسبب نقص الوقود

مخزون المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجيا (الأوروبية)
مخزون المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجيا (الأوروبية)
31/8/2021

قال تجمع المطاحن في لبنان، اليوم الثلاثاء، إن نقص المازوت بات يهدد إنتاج الخبز وإن المطاحن ستتوقف عن العمل تدريجيا بعد نفاد الإمدادات.

وانعكس الانهيار المالي في البلاد، بشكل خاص، على نقص حاد في الوقود مما أدى إلى توقف العديد من جوانب الحياة اليومية.

وبالكاد تؤمن شركة الكهرباء المملوكة للدولة إمدادات الكهرباء لبضع ساعات يوميا مما أدى إلى اعتماد الأسر والشركات بشكل متزايد على المولدات الخاصة التي تعمل بالمازوت، والتي بدورها تعاني من نقص حاد في الإمداد.

وناشد تجمع المطاحن في بيان "كل المسؤولين المعنيين" للعمل بسرعة "قبل فوات الأوان" لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى "وقد تتوقف عن العمل تدريجيا اعتبارا من اليوم على الأكثر".

وقال البيان إنه رغم الجهود التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والأفران من المازوت "إلا أن الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج إيجابية تؤدي الى توفير هذه المادة إلى قطاع غذائي أساسي".

وتعاني البلاد مما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث مما (جعلها) تعاني من إحدى أعمق حالات الكساد المسجلة بالعصر الحديث، وفق وصف البنك، وهو ما أدى إلى خسارة الليرة (العملة المحلية) أكثر من 90% من قيمتها ودفع أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

ووصلت أزمة الوقود مرحلة حرجة هذا الشهر عندما قال البنك المركزي إنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار صرف مدعومة بشدة، وأنه سيتحول إلى أسعار السوق.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أسعار الوقود في لبنان تقفز 66%

قفزت أسعار الوقود في لبنان بأكثر من 66% اليوم الأحد بعد يوم من إعلان الحكومة والبنك المركزي تخفيف دعم الوقود جزئيا.

22/8/2021
المزيد من اقتصاد

أفغانستان أرض المعادن النادرة.. ماذا عن حصة الصين منها؟

أفغانستان غنية بالموارد المعدنية التي من المرجّح أن يتم تطويرها في ظل سياق تعاوني بين الصين وطالبان (شترستوك)

في ظل ارتفاع المديونية وعجز الموازنة.. هل يعالج تعدين النحاس مشاكل الأردن الاقتصادية؟

محمية ضانا الطبيعية من المحميات ذات القيمة التاريخية والطبيعية والاقتصادية العالمية (الجزيرة)

من أصول يهودية.. من ساسون حسقيل أول وزير مالية في العراق؟ ولماذا قربه العثمانيون وعاداه البريطانيون؟

ساسون حسقيل واضع أسس الاقتصاد العراقي (مواقع التواصل)

صادرات تركيا تفوق 121 مليار دولار في 7 أشهر

تركيا تتطلع في العام الحالي إلى بلوغ صادرات بقيمة 210 مليارات دولار (غيتي)
الأكثر قراءة
logo

لماذا تسعى تركيا للوجود في أفغانستان؟ 4 أسباب تشرح لك

رويترز تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة بين بايدن وأشرف غني قبل سقوط كابل

الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) أشاد خلال حديثه مع غني بالقوات المسلحة الأفغانية التي دربتها ومولتها الحكومة الأميركية (وكالات)

هل تستفيد طالبان من الطائرات والأسلحة الأميركية التي استولت عليها؟

طائرات ومعدات عسكرية كثيرة تركتها القوات الأميركية في مطار كابل فهل تستفيد منها طالبان؟ (الجزيرة)

4 أخطاء تحول القهوة من صديق إلى عدو للدماغ