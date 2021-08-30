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مصادر: أوبك بلس ستبقي على سياسة إنتاج النفط على الأرجح من دون تغيير

ستجتمع المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس، في أول سبتمبر/أيلول لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لبضعة أشهر قادمة.

خام برنت نزل ما يعادل 0.2% إلى 72.54 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين (رويترز)
خام برنت نزل ما يعادل 0.2% إلى 72.54 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين (رويترز)
30/8/2021

قالت 3 مصادر في أوبك بلس لرويترز إن المجموعة ستبقي على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط من دون تغيير حين تجتمع يوم الأربعاء، وستواصل زيادة إنتاجها زيادة متواضعة مخطط لها.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا (المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس) في أول سبتمبر/أيلول لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لبضعة أشهر قادمة.

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

واليوم الاثنين، نزل برنت ما يعادل 0.2% إلى 72.54 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، وزاد الخام أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعا لتعطل إنتاج النفط بسبب إعصار إيدا.

لكن مصادر أوبك بلس قالت إن زيادة أسعار النفط في الأيام الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساسي بتعطل الإمدادات في المكسيك والعاصفة القوية التي تضرب ساحل الخليج الأميركي.

وقال مصدر إن "أسعار النفط الحالية حول 70 دولارا جيدة، وأوبك بلس ستستمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف برميل يوميا".

وقال مصدر آخر في أوبك بلس إنه من "المرجح للغاية" أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا ستبدأ اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس أمس الأحد لرويترز إن أوبك بلس ستبحث هذا الأسبوع ما إذا كانت ستواصل العمل بالزيادة المزمعة أو ستعيد النظر فيها أو توقفها، مضيفا أن اقتصادات دول شرق آسيا والصين ما زالت متأثرة بـ"كوفيد-19″ وأنه يجب توخي الحذر.

وأبلغ الوزير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت لاحق بأن الكويت تدعم أي قرار يتخذه وزراء أوبك بلس بتوافق جماعي.

المصدر : رويترز

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