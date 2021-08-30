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تباين أسعار النفط ترقبا لاجتماع "أوبك بلس"

بحسب اتفاق أوبك بلس، سيتم تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، وصولا إلى صفر برميل من خفض الإنتاج بحلول سبتمبر/أيلول 2022 (غيتي)
بحسب اتفاق أوبك بلس، سيتم تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، وصولا إلى صفر برميل من خفض الإنتاج بحلول سبتمبر/أيلول 2022 (غيتي)
30/8/2021

تباينت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ترقبا لاجتماع اللجنتين الفنية والوزارية لتحالف "أوبك بلس" لمراقبة خفض إنتاج النفط، بالتزامن مع عودة تفشي فيروس كورونا بتسارع أكبر من الشهور الماضية.

والأربعاء، يعقد التحالف اجتماعه، بينما تسود حالة من الضبابية بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط، مع تسارع الإصابات بالفيروس، على الرغم من تسريع عمليات التطعيم.

وعند الساعة (06:15 بتوقيت غرينتش)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.11% إلى 71.76 دولارا للبرميل.

بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 0.55% إلى 68.41 دولارا للبرميل.

وأمس الأحد، قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس إن كل الخيارات بشأن خفض إنتاج النفط سيتم طرحها ومناقشتها في اجتماع أوبك بلس الأربعاء، لتبني أفضل وأنسب القرارات بالإجماع لما فيه صالح السوق النفطية.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "كونا" أن الكويت تدعم دائما أي قرار جماعي تتخذه أوبك بلس ويكون بتوافق الجميع.

وأعلنت أوبك بلس -في يوليو/تموز الماضي- عن اتفاق تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بداية من أغسطس/آب الجاري، ليستقر الخفض عند 5.4 ملايين برميل يوميا.

وبحسب الاتفاق، سيتم تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، وصولا إلى صفر برميل من خفض الإنتاج بحلول سبتمبر/أيلول 2022.

المصدر : وكالة الأناضول

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