قد يعتقد البعض أن بيع المنزل بسعر جيد يقتضي إجراء عمليات تجديد وإصلاحات مطولة، لكن هناك طرق أخرى أقل تكلفة تعزز مكاسبك وبنفس القدر من الفعالية.

فقد بات قطاع العقارات معتمدا على الإعلان الإلكتروني بشكل أساسي، مما يعني أن الصور المعروضة للمنزل تعد أهم عامل لبيعه، ووفقا لتقرير صدر عن الرابطة الأميركية للوسطاء العقاريين في عام 2019، فإن حوالي 70% من محاولات البحث عن المنازل تتم عبر شبكة الإنترنت.

وفي تقرير نشره موقع "كيبلنغر" (kiplinger) الأميركي، استعرضت الكاتبة جاكي ستيوارت جملة من النصائح لجذب المشترين والرفع من قيمة المنزل في العصر الرقمي، استنادا لآراء خبراء العقارات.

تقبل حقيقة التخلي عن منزلك

قد يكون منزلك مميزا بالنسبة لك، ولكن المشترين المحتملين لا يرونه سوى عقار. وللنجاح في بيعه لا بد من التخلص من ارتباطك العاطفي والتفكير في منزلك كسلعة.

وتؤكد لوري ماتزكي، مالكة شركة "هوم ستيجنغ إكسبيرت" الأميركية، أن ذلك قد يشكل أكبر عائق أمام البعض، خصوصا المتقاعدين ومن عاشوا في منزلهم لفترة تزيد على عقد من الزمان.

ومع ذلك، لا بد من التنصل من التفضيلات الشخصية واختيار ألوان وتصميمات تتماشى مع أكبر عدد من الناس، انظر إلى المساحة كما يفعل المشتري -بعين ناقدة- لتحديد الجوانب التي تحتاج إلى التغيير.

انزع الطابع الشخصي من المساحة

مشترو المنازل يحبون تخيل أنفسهم وهم يشغلون مساحة المنزل مع أثاثهم الخاص في الغرفة، لذا يُنصح بإزالة الصور العائلية والمقتنيات الشخصية والتذكارات الخاصة بالقاطنين الحاليين.

تخلص من فيض الممتلكات

يساعد تقليص الممتلكات على تحقيق سعر بيع أعلى للمنزل، لتوضيح ذلك، تشير ماري كاي بويز، المديرة التنفيذية للرابطة الأميركية لمديري الانتقال الكبار والمتخصصين، إلى أنه "كلما قلت الأشياء في الغرفة، بدت المساحة أكبر"، ولتسهيل العملية، بإمكانك توظيف منظف محترف وسيشرف على العملية برمتها، بما في ذلك جلب الناقلين والتبرع ببعض مقتنياتك.

عند عرض منزلك للبيع يُنصح بإزالة الصور العائلية والمقتنيات الشخصية والتذكارات الخاصة (مواقع التواصل الاجتماعي)

أثث منزلك

تجنب الفوضى في الغرف لا يعني أن تظل فارغة تماما. إذا كنت بحاجة إلى الخروج من المنزل أثناء عرضه للبيع، أو ترغب في الحصول على أثاث أكثر حيادية وجاذبية لعرض الغرف، فيمكن اللجوء لشركة تصميم الديكورات وتأثيث البيوت، والتي تتضمن أعمالها تأثيث الغرف الرئيسية، مثل غرفة المعيشة وغرفة النوم الرئيسية والحمام الرئيسي.

انظر في التأثيث الافتراضي

كبديل أرخص وأكثر مرونة من التأثيث التقليدي، تعمل بعض الشركات على إضافة قطع أثاث إلى صور غرف منزلك بشكل رقمي، إذ يمكن بعد ذلك استخدام هذه الصور على مواقع الويب التي تعرض قوائم المنازل. ويتيح الديكور الافتراضي فرصة لتوفير مساحات ذات أثاث مميز، مثل إمكانية وضع طاولة بلياردو في غرفة ترفيه، إلا أنه يتطلب تفريغ الغرف بشكل تام على أرض الواقع.

عزز إضاءة المنزل بأكمله

هناك العديد من العوامل التي تساعد على إعطاء المنزل مظهرا أبهج، منها استخدام الملمعات على الخزانات والأرضيات الخشبية، وتغيير جميع المصابيح بتلك ذات القوة الكهربائية العالية، واستبدال ستائر جديدة بستائر النوافذ الثقيلة، حيث تسمح الجديدة بدخول مزيد من الضوء، وتقول ماتزكي إن "الغرف المليئة بالضوء تجذب المشترين المحتملين".

لا تبالغ في تحسين المنزل

إذا اقتضت الحاجة إلى مزيد من التجديدات الأساسية، فاجعلها مقتصرة على مشاريع أبسط، مثل تحديث أدوات المطبخ أو خزانات الحمامات، بدلا من هدم الجدران لإعادة تشكيل بصمة الغرفة.

ويجب أن تتماشى أي تحسينات تجريها مع متوسط أسعار المنازل في منطقتك، وفي ذلك الصدد، توضح بويز: "لا نريد أن نبني أجمل منزل في الحي. إذا كان منزلك في نطاق سعري معتدل، فاختر الخزائن والأجهزة ذات التكلفة المعتدلة، وإلا فلن تحقق الأرباح".