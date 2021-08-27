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اقتصاد|تركيا

5.5 مليارات دولار صادرات تركيا من السيارات خلال 7 أشهر

أظهرت المعطيات أن تركيا صدرت سيارات ركاب إلى أكثر من 100 دولة وإقليم ومنطقة تجارة حرة خلال الفترة المذكورة

احتلت فرنسا المركز الأول باستيراد السيارات التركية بقيمة تجاوزت 983 مليون دولار (الأناضول)
احتلت فرنسا المركز الأول باستيراد السيارات التركية بقيمة تجاوزت 983 مليون دولار (الأناضول)
27/8/2021

صدرت تركيا سيارات ركاب، بقيمة 5.5 مليارات دولار، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من العام الجاري.

وأظهرت معطيات اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات أن تركيا صدرت سيارات ركاب إلى أكثر من 100 دولة وإقليم ومنطقة تجارة حرة خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت قيمة المبيعات الخارجية إلى 5 مليارات و514 مليونا و97 ألف دولار، خلال المدة المذكورة، بزيادة 8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

  • احتلت فرنسا المركز الأول في استيراد السيارات التركية، بقيمة بلغت 983 مليونا و608 آلاف دولار
  • تليها إيطاليا بـ 540 مليونا و95 ألف دولار.
  • ألمانيا ثالثا بـ 510 ملايين و869 ألف دولار.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "المراحل المتعلقة بالسيارة المحلية تسير وفق المخطط، عام 2023 سنرى سيارتنا في الطرقات".

وكان فؤاد أوقطاي نائب الرئيس قال إن هدف بلاده الوصول لعتبة 210 مليارات دولار في قطاع الصادرات مع حلول نهاية العام الجاري.

المصدر : وكالة الأناضول

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