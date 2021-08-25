قال الرئيس التركي إن المراحل المتعلقة بالسيارة المحلية تسير وفق المخطط، وفي عام 2023 سنرى سيارتنا في الطرقات.

قال الرئيس التركي إن حكومات العدالة والتنمية ساهمت في رفع متوسط نسبة النمو السنوية من أقل من 1% إلى 5.1%، بجانب رفع حجم الاستثمارات على أساس سنوي من 70 مليار ليرة تركية (8.4 مليارات دولار) إلى 1.4 ترليون ليرة (167 مليار دولار).

جاء ذلك في معرض إشادته بالإنجازات التي حققتها تركيا في كافة المجالات أثناء حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة خلال 19 عاما.

ونشر أردوغان سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، مرفقة برسوم بيانية حول المرحلة التي وصلت إليها تركيا في مجالات الاقتصاد والصناعة والبيئة والتمدن العمراني والطاقة والزراعة والثقافة والسياحة والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والممثليات الخارجية.





وقال أردوغان "رفعنا صادراتنا من 36 مليار دولار إلى 170 مليار دولار عام 2020، واستطعنا تحويل عجز الحساب الجاري إلى فائض في عام 2019".

ولفت الرئيس التركي إلى أنهم وفروا فرص عمل لـ9 ملايين شخص على مدى 19 عامًا، وأضاف أن احتياطي المصرف المركزي يبلغ حاليا 109 مليارات دولار، وسيصل قريبا إلى أكثر من 115 مليار دولار.

الدخل القومي

وقال أردوغان "كنا قد زدنا دخلنا القومي الذي كان 238 مليار دولار، إلى 960 مليار دولار، وعلى الرغم من أنه شهد انخفاضا في السنوات الأخيرة، فإننا سنزيده إلى أكثر من تريليون دولار في أقرب وقت ممكن".

وبيّن أن الناتج الإجمالي المحلي الزراعي تجاوز 333 مليار ليرة عام 2020، بعدما كان لم يتجاوز 37 مليار ليرة سابقا.

وأشار إلى أن حكومات العدالة والتنمية وفرت دعما زراعيا بقيمة 165 مليار ليرة خلال 19 عاما.





مشاريع كبرى

ونبه الرئيس التركي إلى أنهم أنهوا مشروعي "تاناب" (خط أنابيب الغاز العابر للأناضول)، و"السيل التركي" (خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا)، وشغلوا وحدتي تخزين وتغوير عائمة للغاز الطبيعي المسال في ولايتي إزمير وهاتاي.

وقال أيضا "اكتشفنا احتياطي غاز طبيعي بحجم 540 مليار متر مكعب"، كما شدد على أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفع من 62 إلى 750.

وبيَّن أن ميزانية مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفع من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار، لافتا إلى أن تركيا دخلت في قائمة الدول الأبرز بإنتاج وتصدير الطائرات المسيرة.

وتابع "زدنا عدد المناطق الصناعية المنظمة من 192 إلى 325، وأنشأنا 79 تكنوبارك، و22 مدينة صناعية، وشغلنا وكالة الفضاء، وحددنا برنامج الفضاء الوطني الخاص بنا".

واستطرد أردوغان: "المراحل المتعلقة بالسيارة المحلية تسير وفق المخطط، وفي عام 2023 سنرى سيارتنا في الطرقات".