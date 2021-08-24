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اقتصاد|العالم

توقعات بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولارا للبرميل

الطلب العالمي على النفط يبلغ حاليا 97.5 مليون برميل يوميا، ومن المحتمل وصوله إلى 99 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي.

من المحتمل عودة سعر خام برنت القياسي إلى 75 دولار للبرميل في ظل استمرار نقص المعروض من الخام في السوق (غيتي إيميجز)
من المحتمل عودة سعر خام برنت القياسي إلى 75 دولار للبرميل في ظل استمرار نقص المعروض من الخام في السوق (غيتي إيميجز)
24/8/2021

رغم تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي وتعرضها لضغوط اقتصادية وتجدد المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد، يرى بنك "يو بي إس غروب" (UBS Group) السويسري العملاق أن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع تحسن الطلب في الصين.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء عن تقرير محللي البنك، بينهم جيوفاني ستاونوفو، القول إنه من المحتمل عودة سعر خام برنت القياسي إلى 75 دولارا للبرميل في ظل استمرار نقص المعروض من الخام في السوق.

وأشار تقرير البنك إلى تراجع احتمالات عودة إمدادات النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية خلال العام الحالي، ويستمر تراجع المخزون العالمي من النفط الخام في الوقت الذي رفضت فيه دول أوبك بلس المصدرة للنفط العودة إلى مستويات الإنتاج العالية التي تم خفضها بشدة في الربع الثاني من العام الماضي، بعد انهيار أسعار النفط.

وبحسب تقديرات "يو بي إس" فإن الطلب العالمي على النفط يبلغ حاليا 97.5 مليون برميل يوميا، ومن المحتمل وصوله إلى 99 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، مع تحسن النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة في دول عديدة منها الصين.

المصدر : الألمانية

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