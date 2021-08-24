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اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

أميركا تعرض للبيع أكبر كمية من احتياطي النفط الإستراتيجي خلال 7 سنوات

وزارة الطاقة الأميركية تعتزم عقد مزايدة لبيع 20 مليون برميل نفط خام، وهو ما يعادل ضعف الكمية التي تم عرضها للبيع منذ 105 أيام.

الإعلان عن بيع كميات من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط يأتي في وقت تراجعت فيه أسعار الخام بنسبة 15% مقارنة بمستواه أوائل يوليو/تموز الماضي (رويترز)
الإعلان عن بيع كميات من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط يأتي في وقت تراجعت فيه أسعار الخام بنسبة 15% مقارنة بمستواه أوائل يوليو/تموز الماضي (رويترز)
24/8/2021

تعتزم الولايات المتحدة بيع أكبر كمية من احتياطي النفط الإستراتيجي منذ 2014، في الوقت الذي تتراجع فيه توقعات الطلب على الوقود مع عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء إلى أن وزارة الطاقة الأميركية تعتزم عقد مزايدة لبيع 20 مليون برميل من النفط الخام، وهو ما يعادل ضعف الكمية التي تم عرضها للبيع منذ 105 أيام.

وسيتم تسليم كميات النفط المبيعة خلال الربع الأخير من العام المالي، عندما يكون الطلب الأميركي على البنزين وغيره من أنواع الوقود ضعيفا وتتباطأ مشتريات مصافي النفط من الخام حيث تتوقف عن العمل لأغراض الصيانة والإصلاح.

يأتي الإعلان عن بيع كميات من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الخام بنسبة 15% مقارنة بمستواه أوائل يوليو/تموز الماضي والذي كان أعلى مستوى لها منذ 6 أعوام ونصف العام.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة لن تواجه مشكلة في بيع كميات النفط الخام نظرا لآن الإنتاج الحالي لا يلبي حجم الطلب بالكامل، بحسب جون كولمان خبير سوق النفط في أميركا الشمالية بمؤسسة "وود ماكينزي" (Wood Mackenzie) للاستشارات.

ويرى كولمان أن السوق ستظل تواجه نقصا في الإمدادات خلال الربع الأخير من العام الحالي، وبالتالي سيتم امتصاص الكميات التي ستطرحها الإدارة الأميركية للبيع.

المصدر : الألمانية

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