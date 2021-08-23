توقع أوقطاي حدوث تطورات إيجابية في كل من عجز الحساب الجاري والتضخم في النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة التركية.

أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي أن هدف بلاده الوصول إلى عتبة 210 مليارات دولار في قطاع الصادرات مع حلول نهاية العام الجاري 2021. جاء ذلك في كلمة ألقاها -اليوم الاثنين- خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الاقتصادي في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أوقطاي بهذا الخصوص "ثمة مؤشرات قوية حيال تحقيق صادراتنا أكثر من 200 مليار دولار بحلول نهاية العام، وهدفنا الوصول إلى 210 مليارات دولار"، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وتوقع حدوث تطورات إيجابية في كل من عجز الحساب الجاري والتضخم في النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة التركية.

وذكر نائب الرئيس أن عام 2020 شهد العديد من التطورات السلبية التي أثرت على الاقتصادات العالمية، في مقدمتها تفشي وباء كورونا.

وأضاف أن التدابير الصحيحة التي اتخذتها أنقرة لمكافحة فيروس كورونا، ساهمت في نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الحالي.

ثقة المستهلك

من جهة أخرى، قال معهد الإحصاء في تركيا -اليوم الاثنين- إن ثقة المستهلكين تراجعت إلى 78.2 نقطة في أغسطس/آب الحالي، من 79.5 في الشهر السابق.

وتأتي قراءة أغسطس/آب عند أقل من نقطة واحدة فوق المستوى الذي تراجعت إليه في مايو/أيار الماضي، عندما وصل المؤشر إلى أدنى نقطة له منذ سبتمبر/أيلول 2020 بعد إجراءات الإغلاق الرامية للحد من الإصابة بكوفيد-19.

وانخفضت ثقة المستهلكين العام الماضي، إذ أثرت إجراءات مكافحة الجائحة على الاقتصاد، وفق ما ذكرت رويترز.

ويتم حساب المؤشر بناء على نتائج استطلاع، ويتم تقييمه ضمن نطاق من صفر إلى 200، وتعني القراءة عند أكثر من 100 تفاؤل المستهلكين، بينما يعني ما دون 100 التشاؤم.