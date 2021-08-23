البث الحي
اقتصاد|تركيا

تركيا: نهدف لتحقيق صادرات بقيمة 210 مليارات دولار نهاية العام

توقع أوقطاي حدوث تطورات إيجابية في كل من عجز الحساب الجاري والتضخم في النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة التركية.

أوقطاي: التدابير الصحيحة التي اتخذتها أنقرة لمكافحة كورونا، ساهمت في نمو الاقتصاد التركي 7% خلال الربع الأول من العام الحالي (الأوروبية)
أوقطاي: التدابير الصحيحة التي اتخذتها أنقرة لمكافحة كورونا، ساهمت في نمو الاقتصاد التركي 7% خلال الربع الأول من العام الحالي (الأوروبية)
23/8/2021

أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي أن هدف بلاده الوصول إلى عتبة 210 مليارات دولار في قطاع الصادرات مع حلول نهاية العام الجاري 2021. جاء ذلك في كلمة ألقاها -اليوم الاثنين- خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الاقتصادي في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أوقطاي بهذا الخصوص "ثمة مؤشرات قوية حيال تحقيق صادراتنا أكثر من 200 مليار دولار بحلول نهاية العام، وهدفنا الوصول إلى 210 مليارات دولار"، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وتوقع حدوث تطورات إيجابية في كل من عجز الحساب الجاري والتضخم في النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة التركية.

وذكر نائب الرئيس أن عام 2020 شهد العديد من التطورات السلبية التي أثرت على الاقتصادات العالمية، في مقدمتها تفشي وباء كورونا.

وأضاف أن التدابير الصحيحة التي اتخذتها أنقرة لمكافحة فيروس كورونا، ساهمت في نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الحالي.

 ثقة المستهلك

من جهة أخرى، قال معهد الإحصاء في تركيا -اليوم الاثنين- إن ثقة المستهلكين تراجعت إلى 78.2 نقطة في أغسطس/آب الحالي، من 79.5 في الشهر السابق.

وتأتي قراءة أغسطس/آب عند أقل من نقطة واحدة فوق المستوى الذي تراجعت إليه في مايو/أيار الماضي، عندما وصل المؤشر إلى أدنى نقطة له منذ سبتمبر/أيلول 2020 بعد إجراءات الإغلاق الرامية للحد من الإصابة بكوفيد-19.

وانخفضت ثقة المستهلكين العام الماضي، إذ أثرت إجراءات مكافحة الجائحة على الاقتصاد، وفق ما ذكرت رويترز.

ويتم حساب المؤشر بناء على نتائج استطلاع، ويتم تقييمه ضمن نطاق من صفر إلى 200، وتعني القراءة عند أكثر من 100 تفاؤل المستهلكين، بينما يعني ما دون 100 التشاؤم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المدرعات التركية تدخل أسواق 15 دولة

تواصل مدرعات تركية الصنع انتشارها إقليميا ودوليا، حيث ارتفع عدد الأسواق العالمية التي دخلتها إلى 15 دولة، وذلك بفضل جودتها وأسعارها المميزة وقدراتها الهجومية والدفاعية معا، وذلك وفق وكالة الأناضول.

10/8/2021

تركيا تستثمر 100 ألف هكتار زراعي بالسودان.. البرهان: واثقون برفع حجم تجارة البلدين لملياري دولار

أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الجمعة، تخصيص السودان 100 ألف هكتار زراعي لتشغيلها من قبل أنقرة، في وقت أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن ثقته برفع حجم التجارة بين البلدين.

13/8/2021
المزيد من اقتصاد

تمور المجهول والبرحي.. بالأرقام تعرف على اقتصاد النخيل بالأردن

يشغل قطاع النخيل بالأردن نحو 7 آلاف عامل ويوفر فرص عمل مؤقتة في فترة جني المحاصيل (الجزيرة)

ألمانيا تحتاج 400 ألف مهاجر سنويا.. رئيس وكالة التوظيف: قضية رئيسية تتطلب حلا بعد الانتخابات

المسؤول الألماني قال إنه سيكون هناك نقص في العمال المهرة في كل مكان في البلاد (رويترز)

يقلل من الديون الأكثر كلفة.. صندوق النقد يوزع 650 مليار دولار على الدول الأعضاء

الدول الأعضاء في صندوق النقد ستتلقى حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق (الفرنسية)

رويترز: إيران تستأنف تصدير الوقود لأفغانستان

وصل سعر البنزين في أفغانستان إلى 900 دولار للطن الأسبوع الماضي (الفرنسية-أرشيف)
الأكثر قراءة

كومان يبرر أول تعثر لبرشلونة: المنافسون يتحلون بالشجاعة بعد رحيل ميسي

كومان اعتبر أن نتيجة التعادل مع أتلتيك بلباو كانت عادلة (غيتي)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

قدمت 13 مليار دولار منحا واستثمارات لأفغانستان.. لماذا تعتبر الهند الخاسر الأكبر من وصول طالبان للحكم؟

الهند دعمت الحكومات بعد الغزو الأميركي بنحو 3 مليارات دولار ولها استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار (الأوروبية)

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)