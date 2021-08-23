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رافقه صعود الذهب والأسهم.. النفط يصعد 3% بعد أسبوع من الخسائر بفضل تراجع الدولار

النفط والذهب صعدا بفضل تراجع الدولار (غيتي إيميجز)
النفط والذهب صعدا بفضل تراجع الدولار (غيتي إيميجز)
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202104:44 PM (مكة المكرمة)

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الاثنين بعد سلسلة خسائر استمرت 7 أيام مدفوعة بضعف الدولار، على الرغم من مخاوف الطلب التي أذكتها زيادة حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا. كما ارتفعت أسعار الذهب أيضا والأسهم الأوروبية.

وارتفع خام برنت 2.17 دولار، بما يعادل 3.2%، إلى 67.35 دولارا للبرميل، بعدما نزل إلى 64.60 دولارا خلال الجلسة في أقل مستوى منذ 21 مايو/أيار.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول 2.11 دولار، بما يعادل 3.3%، إلى 64.25 دولارا للبرميل. وكانت قد بلغت 61.74 دولارا للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى منذ 21 مايو/أيار.

وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 9 أشهر الأسبوع الماضي، فانخفض برنت حوالي 8%، ونزل خام غرب تكساس الوسيط بنحو 9%.

ومع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، تفرض المزيد من الدول قيودا جديدة على السفر.

أسعار الذهب ارتفعت بسبب تراجع الدولار مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن (مواقع التواصل)

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي سيكيوريتيز "نتوقع المزيد من التعديلات هذا الأسبوع، لكن معنويات السوق ستظل تشاؤمية على الأرجح مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة أبطأ للطلب على الوقود في مختلف أرجاء العالم". وبينما الجائحة تفرض ضغوطا على الطلب على الوقود، يزداد المعروض باضطراد.

وقالت شركة الخدمات بيكر هيوز إن الإنتاج الأميركي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميا الأسبوع الأخير، وإن شركات الطاقة أضافت حفارات نفطية للأسبوع الثالث على التوالي.

لكن تراجع الدولار قدم بعض الدعم مما جعل النفط الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات 93.349 بانخفاض طفيف من 93.734، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 9 أشهر والذي بلغه يوم الجمعة.

ارتفاع الذهب

وارتفعت كذلك أسعار الذهب بسبب تراجع الدولار، مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن لمخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة دلتا وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد المعدن الأصفر بالسوق الفورية 0.2% إلى 1785 دولارا للأوقية (الأونصة) في حين زاد في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% أيضا ليصل 1786.50 دولارا.

الأسهم الأوروبية

وفي أوروبا، اقتفت الأسهم أثر ارتفاع نظيرتها الآسيوية اليوم بعد موجة بيع قاسية الأسبوع الماضي بفعل القلق بشأن النمو العالمي، بينما المستثمرون يترقبون سلسلة من بيانات أنشطة الأعمال.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6% بعد أن تسببت مخاوف من ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، وتدقيق أشد على الشركات الصينية، في دفعه لأسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر.

المصدر : رويترز

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