صدرت طهران نحو 400 ألف طن من الوقود إلى أفغانستان في الفترة من مايو/أيار 2020 إلى مايو/أيار 2021

قال اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني اليوم الاثنين إن طهران استأنفت تصدير البنزين وزيت الغاز إلى أفغانستان قبل بضعة أيام بعد أن تلقت طلبا من حركة طالبان، حسب رويترز.

ووصل سعر البنزين في أفغانستان إلى 900 دولار للطن الأسبوع الماضي. ولمواجهة ارتفاع الأسعار، طلبت حكومة طالبان الجديدة من إيران إبقاء الحدود مفتوحة أمام التجار.

وذكر حامد حسيني عضو مجلس إدارة الاتحاد والمتحدث باسمه في طهران لرويترز أن "طالبان بعثت برسائل إلى إيران تقول: ‬‬‬يمكنكم مواصلة تصدير المنتجات البترولية‬‬‬"، مضيفا أن بعض التجار الإيرانيين كانوا يتوخون الحذر بسبب مخاوف أمنية.

وأضاف أن الصادرات الإيرانية تم استئنافها قبل أيام قليلة بعد أن خفضت طالبان الرسوم الجمركية على واردات الوقود الإيرانية بنسبة تصل إلى 70%، وفقا لما كشفت عنه وثيقة رسمية صادرة من هيئة الجمارك الأفغانية.

والصادرات الإيرانية الرئيسية إلى أفغانستان تتمثل في البنزين وزيت الغاز.

وصدرت طهران نحو 400 ألف طن من الوقود إلى جارتها في الفترة من مايو/أيار 2020 إلى مايو/أيار 2021، وفقا لتقرير نشرته "بترو فيو" (PetroView) وهي منصة أبحاث واستشارات إيرانية في مجال النفط والغاز.