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نفط|اقتصاد|ليبيا

المركزي الليبي: نحتاج زيادة إنتاج النفط 40% لتلبية النفقات

اعتبر محافظ المركزي الليبي أن وصول الإنتاج لمعدلات 1.8 مليون برميل يوميا سيساعد على توفير مداخيل نفطية تبلغ بالمتوسط 35 مليار دولار سنويا.

تطمح ليبيا في زيادة الإنتاج وصولا إلى متوسط 1.8 مليون برميل لزيادة المداخيل المالية (الجزيرة)
تطمح ليبيا في زيادة الإنتاج وصولا إلى متوسط 1.8 مليون برميل لزيادة المداخيل المالية (الجزيرة)
22/8/2021

قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، يوم الأحد، إن بلاده بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط من مستوياته الحالية بنسبة 40% إضافية، لتلبية الاحتياجات الفعلية من النفقات المالية.
وذكر الكبير -في مقابلة مع بلومبيرغ- إن زيادة الإنتاج ستسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتوفير احتياجات الإنفاق، والبدء في تجديد اقتصاد أضرَّ به عقد من الحرب.

ويبلغ إنتاج ليبيا النفطي حاليا قرابة 1.3 مليون برميل يوميا، وتطمح لزيادة الإنتاج وصولا لمتوسط 1.8 مليون برميل، لزيادة المداخيل المالية.

والنفط، مصدر الدخل الوحيد تقريبا للبلاد بالظروف الراهنة، بعد سنوات من الحرب والتطورات الأمنية، في وقت تتحضر فيه البلاد لعملية إعادة إعمار تشمل تنويع الاقتصاد المحلي.

واعتبر محافظ المركزي أن وصول الإنتاج لمعدلات 1.8 مليون برميل يوميا "سيساعدنا على توفير مداخيل نفطية تبلغ بالمتوسط 35 مليار دولار سنويا، بمتوسط سعر برميل 60 دولارا".

وتوقع بلوغ عائدات النفط الخام خلال العام الجاري 25 مليار دولار، مع تسجيل البرميل سعرا متوسطا 70 دولارا بالربع الثاني من العام الجاري.

المصدر : وكالة الأناضول

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