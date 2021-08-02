أسهم أوروبا تصعد إلى قمم جديدة والذهب يهبط وسط حذر قبل بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو/تموز التي تصدر يوم الجمعة المقبل لقياس متانة سوق العمل، في حين حدّ أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.

وصعدت الأسهم الأوروبية إلى قمم جديدة اليوم الاثنين بعد سلسلة من الصفقات ونتائج أعمال قوية من أكبر بنوك أوروبا "إتش.إس.بي.سي"، في حين تدعمت المعنويات أيضا بانتعاش الأسهم الآسيوية.

أسعار الذهب تهبط

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1807.54 دولارات للأوقية بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت الأسعار يوم الجمعة الماضي من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر، ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء في ما يزيد على شهرين.

وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1810.90 دولارات.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في "إس.بي.آي أست مانجمنت" إن "السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى.. على الأغلب ستدفعهم إلى الإحجام عن كثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر بأسعار الفائدة".

وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.

وأما المعادن النفيسة الأخرى، فاستقرت الفضة عند 25.46 دولارا، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 2668.7 دولارا، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1056.32 دولارا.

أسهم أوروبا تصعد

وصعدت الأسهم الأوروبية إلى قمم جديدة اليوم الاثنين بعد سلسلة من الصفقات ونتائج أعمال قوية من أكبر بنوك أوروبا "إتش.إس.بي.سي"، في حين تدعمت المعنويات أيضا بانتعاش الأسهم الآسيوية. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 465 نقطة في التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم شركة هندسة الطيران البريطانية ميجيت 59.7%، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بعدما قالت شركة الصناعة الأميركية "باركر هانيفين" إنها ستشتري منافستها البريطانية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليارات جنيه إسترليني (8.76 مليارات دولار).

وقفز مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط في بريطانيا 1.5%، في حين ارتفع مؤشر الأسهم القيادية 1%.

وارتفع سهم بنك "إتش.إس.بي.سي" الذي تركزت أنشطته على آسيا 1.4% بعد أن تجاوز توقعات أرباح النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب وأعاد توزيع الأرباح.

وارتفع سهم شركة التأمين الفرنسية أكسا 3.6% بعد أن سجلت زيادة 180% في صافي الدخل في النصف الأول من العام، في حين انخفض سهم منافستها الأكبر أليانز 2.6% بعد أن بدأت جهات تنظيمية أميركية تحقيقا بشأن صناديق "ألفا ستراكتشرد" التابعة لـ"أليانز جلوبال إنفستورز".