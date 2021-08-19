يبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 17 مليار دولار، ويطمح البلدان لرفعه إلى أكثر من 20 مليارا خلال الفترة المقبلة

أعلنت وزارة التجارة العراقية، الأربعاء، اتفاقها مع نظيرتها التركية على تشكيل لجان مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير التجارة التركي، محمد موش، لبغداد ولقاء نظيره العراقي علاء الجبوري في مقر الوزارة بالعاصمة العراقية.

وأفاد بيان للتجارة العراقية بأن الجانبين اتفقا على تشكيل لجان مشتركة لحل القضايا الخلافية وإيجاد رؤية مشتركة تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية.

ونقل البيان عن الجبوري، قوله إن العراق يرغب في تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع تركيا، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جهته، أكد الوزير التركي محمد موش رغبة بلاده في زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق وإمكانية المساهمة مع القطاع الخاص العراقي في إقامة مشاريع مشتركة، وفق بيان التجارة العراقية.

وكان وزير التجارة التركي وصل إلى بغداد في وقت سابق الأربعاء في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وتركيا والعراق بلدان جاران ويرتبطان بعلاقات وثيقة الصلة على مختلف الأصعدة وخاصة التجارية والاقتصادية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 17 مليار دولار، ويطمح البلدان لرفعه إلى أكثر من 20 مليارا خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أجرى زيارة لأنقرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى خلالها قادة تركيا وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتفق البلدان، خلال الزيارة، على تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة ولا سيما التجارة والاقتصاد والاستثمار.