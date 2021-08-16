قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 422.78% خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 412.75% في يونيو/حزيران السابق له.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في البلاد، اليوم الاثنين، إن التضخم الصاعد إلى مستويات غير مسبوقة يعود إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 272.59%.

وحسب بيان المركزي للإحصاء في البلاد، بلغت نسبة التضخم السنوي من دون احتساب مجموعة الأغذية والمشروبات 625.78% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 643.87% في الشهر السابق له.

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود (البنزين والديزل) نهائيا، ليتحدد سعره وفق الأسعار العالمية.

وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95%.

وفي فبراير/شباط الماضي حررت الحكومة السودانية جزئيا عملتها الوطنية، فأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 430 جنيها حاليا مقابل 55 جنيها (السعر الرسمي قبل التعويم).

وتعويم العملة ورفع الدعم عن السلع مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية مقابل الجنيه.