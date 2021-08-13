أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الجمعة، تخصيص السودان 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتشغيلها من قبل بلاده.

جاء ذلك خلال مشاركة أوقطاي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في "اجتماع تشاوري مصغر مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك" نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في أنقرة.

وأشار أوقطاي إلى أن المباحثات بين البلدين، الخميس، أسفرت عن توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام.

رفع حجم التجارة الثنائية

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، الجمعة، عن ثقته بإمكانية رفع حجم التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار قريبا.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع تشاوري مصغر رفقة أوقطاي، مع رجال أعمال ومستثمرين أتراك في أنقرة.

وأشار البرهان إلى أن السودان يمر بمرحلة انتقالية للوصول إلى المكانة التي يستحقها بين دول العالم المتقدم، ولفت إلى وجود صعوبات في دخول رأس المال إلى السودان وإقامة الشراكات بسبب المشاكل التي واجهتها البلاد في الماضي.

واستدرك "رغم هذه الظروف الصعبة كانت لنا تجارب مع المستثمرين الأتراك، وواثق بإمكانية وصول حجم التجارة (مع تركيا) إلى ملياري دولار قريبًا جدًا".

وأوضح البرهان أن "مجالات مثل الزراعة والتعدين والبنية التحتية والنقل والكهرباء والطاقة والاتصالات هي مجالات مفتوحة للاستثمار في بلدنا".

وشدد على أن السودان يدعم أيضا القطاع الخاص بشأن الاستثمار، مضيفا "تركيا مهمة جدا لنا، فهي دولة رائدة، وتمتلك خبرات كبيرة، ومتقدمة في العديد من المجالات مثل الزراعة وغيرها من القطاعات".

أردوغان (يمين):وقعنا قرارات هامة، واتفقنا على إحياء أنشطة لجاننا المشتركة بين الوزارات واللجنة الاقتصادية المشتركة (غيتي)

وأعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من هذه الفرص والخبرات، مؤكدا أنهم سيكونون سعداء برؤية رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في السودان.

كما أكد البرهان أنهم سيدعمون الشراكة التركية السودانية بكل الوسائل المتاحة، وجعلها أقوى.​​​​

قرارات هامة

أمس الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده عازمة على تسهيل المرحلة الشاقة التي يمر بها السودان عبر الوقوف بجانب شعبه الشقيق وحكومته.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس، مع البرهان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان-في مؤتمر صحفي مشترك مع ضيف البلاد، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة -عن ثقته بأن تبشر هذه الزيارة التاريخية بعهد جديد من الأخوة بين السودان وتركيا.

وأضاف "اليوم وقعنا قرارات هامة، واتفقنا على إحياء أنشطة لجاننا المشتركة بين الوزارات واللجنة الاقتصادية المشتركة التابعة لمجلس الشراكة الإستراتيجي رفيع المستوى، وأكدنا عزمنا على تطوير تعاوننا في كافة القطاعات على رأسها الطاقة والتعدين والزراعة والصحة والتمويل والمصارف والصناعات الدفاعية"

وأكد أردوغان أن تركيا ستزيد وتواصل دعمها لتنمية السودان وتطوير بنيته التحتية.