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نفط|اقتصاد

النفط يواصل خسائره مع تعثر تعافي الطلب بفعل دلتا

تمسكت "أوبك" (opec) أمس الخميس بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالميا هذا العام وتحقيق المزيد من النمو في 2022 ( غيتي)
تمسكت "أوبك" (opec) أمس الخميس بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالميا هذا العام وتحقيق المزيد من النمو في 2022 ( غيتي)
13/8/2021

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الجمعة؛ وذلك بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة؛ إذ أجبر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 -في أنحاء العالم- الحكومات على إعادة فرض قيود على التنقل.

ونزل خام برنت ما يعادل 0.7% إلى 70.82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 13 سنتا في الجلسة السابقة.

وتراجع الخام الأميركي ما يعادل 0.8% إلى 68.56 دولارا للبرميل، بعد أن هبط 0.2% أمس الخميس. وما زال الخامان القياسيان يتجهان صوب تحقيق مكسب طفيف هذا الأسبوع.

وقالت "جيه بي إم" (JPM) -لأبحاث السلع الأولية- "نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يوميا فحسب في أغسطس/آب الجاري، ومتوسط 97.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، بالتساوي مع المتوسط البالغ نحو 98 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي".

وعلى نحو مماثل، خفضت مؤسسة "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) تقديرها لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في الأمد القصير، إذ يتجه الطلب للانخفاض في أغسطس/آب الجاري وسبتمبر/أيلول المقبل.

قيود

وقالت وكالة الطاقة الدولية -أمس الخميس- إن تزايد الطلب على الخام توقف تقريبا في يوليو/تموز الماضي وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وقالت الوكالة "تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 المفروضة في عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط -على الأخص في آسيا- ستقلص التنقلات واستخدام النفط".

وفي تناقض واضح، تمسكت "أوبك" (opec) أمس الخميس بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالميا هذا العام وتحقيق المزيد من النمو في 2022، على الرغم من القلق المتزايد حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

المصدر : رويترز

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