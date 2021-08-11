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اقتصاد|عراق

بعد تذبذب الكميات المستوردة من إيران.. العراق يتجه نحو قطر ودول أخرى لاستيراد الغاز

العراق يخطط لعدم الاعتماد على مصدر غاز أحادي لضمان التدفق وتجنب تذبذب الإمدادات (الجزيرة)
العراق يخطط لعدم الاعتماد على مصدر غاز أحادي لضمان التدفق وتجنب تذبذب الإمدادات (الجزيرة)
11/8/2021

كشف متحدث عراقي أن بلاده تعتزم مفاتحة كل من قطر وتركيا والجزائر وأذربيجان للحصول على الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد تذبذب الكميات المستوردة من إيران خلال السنوات الماضية.

وقال أحمد العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء -ونقلت ذلك وكالة الأنباء الألمانية- إن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بـ5 أنواع من الوقود.

وأضاف أن التوجه العام لوزارتي الكهرباء والنفط ومجلس الطاقة الوزاري هو عدم الاعتماد على مصدر غاز أحادي لضمان تدفق إمدادات الغاز باتجاه العراق وعدم وجود تذبذب بالإمدادات.

وأوضح أن وزارة الكهرباء "تقف على مسافة واحدة من الشركات المتخصصة بتوريد الغاز إلى العراق، ولا يوجد تحفظ تجاه أي شركة شريطة أن تتناسب مع الأسعار والمواصفات المطلوبة".

وأضاف العبادي أن مجلس الطاقة الوزاري ووزارة الكهرباء يسعيان إلى إنجاز مشاريع خطوط الربط الكهربائي مع كل من دول الخليج والأردن ومصر وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لحل أزمة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وكانت إيران قد خفضت أمس الثلاثاء كميات تزويد العراق بالغاز لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في وسط وجنوبي البلاد مما تسبب بفقدان 2500 ميغاوات من إجمالي الطاقة المنتجة والمستوردة في البلاد التي تتجاوز 20 ألف ميغاوات.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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