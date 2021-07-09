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الذهب يتجه لثالث مكسب أسبوعي بفعل انخفاض العوائد ومخاوف فيروس كورونا

الذهب يتعرض لضغوط جراء مخاوف تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الأميركي (الجزيرة)
الذهب يتعرض لضغوط جراء مخاوف تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الأميركي (الجزيرة)
9/7/2021

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19، وانخفاض في عوائد الخزانة الأميركية.

وارتفع المعدن الأصفر بالسوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش، ليصعد 0.9% في الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

يقول ستيفن إينس الشريك الإداري لدى "إس بي آي" لإدارة الأصول إن انخفاض عوائد السندات، والمخاوف بشأن التأثير المحتمل لسلالة دلتا على النمو العالمي، يساعدان الذهب.

ونزلت عوائد الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر، في حين ارتفع الدولار 0.1% صوب أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجله بالجلسة السابقة.

وما زالت المعنويات هشة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا، إذ تهدد السلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات، في يونيو/حزيران الذي نُشر الأربعاء، أنه في الوقت الذي يُعتبر التعافي الاقتصادي "لم يتحقق بعد بصفة عامة" فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، مما دفع الذهب للتراجع 7% في يونيو/حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2809.18 دولارات للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.02 دولارا. وتراجعت الفضة 0.1% إلى 25.88 دولارا متجهة صوب انخفاض أسبوعي.

المصدر : رويترز

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